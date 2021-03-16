ثلاثي هجومي في تشكيل الترجي لمواجهة الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أعلن معين الشعباني، المدير الفني للترجي التونسي، تشكيل فريقه لمواجهة الزمالك في الجولة الرابعة لدور المجموعات بمسابقة دوري أبطال إفريقيا.

ويلتقي الزمالك أمام الترجي في تمام الساعة التاسعة مساء بإستاد القاهرة الدولي.

ويعتمد الشعباني على نفس التشكيل الذي خاض به مباراة الجولة الماضية أمام الزمالك في رادس دون أي تغييرات.

وجاء تشكيل الترجي بطريقة (4-3-3) كالتالي:

في حراسة المرمى: فاروق بن مصطفى.

الدفاع: حمدي النقاز، محمد علي يعقوبي، عبد القادر بدران، إلياس الشتي.

الوسط: فوسيني كوليبالي، محمد علي بن رمضان، عبد الرؤوف بن غيث.

وفي الهجوم: حمدو الهوني، خالد عبد الباسط، ويليام توجي.

بينما يجلس على مقاعد البدلاء كل من: المعز بن شريفية، خليل شمام، محمد أمين بن حميدة، محمد أمين مساكني، سيدريك جابو، أنيس البدري، طه ياسين الخنيسي.

وخسر الزمالك مباراة الجولة الثالثة أمام الترجي في تونس بنتيجة (3-1)، ليتواجد الفريق الأبيض في المركز الثالث بالمجموعة الرابعة وفي جعبته نقطتين بعد فشله في تحقيق أي فوز حتى الآن.

يُذكر أن الترجي يتصدر ترتيب المجموعة برصيد 7 نقاط، يليه مولودية الجزائر برصيد 5 نقاط، ثم الزمالك (نقطتان)، فيما يتذيل توينجيت السنغالي الجدول بنقطة واحدة.