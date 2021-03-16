صنداونز والوداد يتأهلان لربع نهائي دوري أبطال أفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد شريف:

حقق نادي صنداونز الجنوب أفريقيا فوزًا على حساب مازيمبي الكونغولي بهدف نظيف، مساء اليوم الثلاثاء، في إطار مباريات الجولة الرابعة من المجموعة الثانية لدوري أبطال أفريقيا.

وجاء هدف فوز صنداونز بالمباراة عن طريق اللاعب مابوي في الدقيقة 28 من اللقاء، ليقود الفريق نحو الفوز الرابع على التوالي في مجموعات الأبطال.

وجاء الفوز؛ ليرفع رصيد صنداونز إلى النقطة 12 في صدارة ترتيب المجموعة منفردًا؛ ليضمن التأهل إلى دور الثمانية من البطولة كأول المتأهلين.

ويتواجد الهلال السوداني في المركز الثاني بالمجموعة برصيد ثلاث نقاط، متساويًا مع شباب بلوزداد الجزائري، بينما يحل مازيمبي في المرتبة الرابعة والأخيرة برصيد نقطتين.

وفي المجموعة الثالثة، انتهت مباراة حوريا الغيني مع الوداد المغربي بالتعادل السلبي، وهي نفس نتيجة مواجهة بيترو أتلتيكو الأنجولي مع كايزر تشيفز الجنوب أفريقي.

وارتفع رصيد الوداد إلى النقطة العاشرة في صدارة ترتيب المجموعة، أمام حوريا وكايزر تشيفز بخمس نقاط، ثم بيترو أتلتيكو بنقطة واحدة.

وضمن الوداد أيضًا التأهل إلى دور الثمانية من البطولة الأفريقية، بعدما حافظ على فارق الخمس نقاط مع الثنائي حوريا وكايرز تشيفز اللذين سيلتقيا وجهًا لوجه الجولة الأخيرة؛ ليصبح وصولهما سويًا للنقطة العاشرة مستحيلًا.