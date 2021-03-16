كارتيرون يعلن تشكيل الزمالك لموقعة الترجي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أعلن الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للزمالك، تشكيل فريقه لمواجهة الترجي التونسي في الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

ويلتقي الزمالك الترجي في تمام الساعة التاسعة مساء باستاد القاهرة الدولي.

ويعتمد كارتيرون في أول مباراة له خلال ولايته الثانية مع الزمالك بعد عودته للقلعة البيضاء على المهاجم الشاب أسامة فيصل كرأس حربة في مواجهة الترجي.

وجاء تشكيل الزمالك بطريقته المعتادة (4-2-3-1) كالتالي:

في حراسة المرمى: محمود عبدالرحيم جنش.

الدفاع: أحمد عيد، محمود علاء، محمود حمدي الونش، عبدالله جمعة.

الوسط: طارق حامد، فرجاني ساسي.

وسط الهجوم: أحمد سيد زيزو، يوسف أوباما، أشرف بنشرقي.

وفي الهجوم: أسامة فيصل.

بينما يجلس على مقاعد البدلاء كل من: محمد أبوجبل، محمد عبدالغني، محمد عبدالشافي، إمام عاشور، محمود عبدالرازق شيكابالا، حميد أحداد وحسام أشرف.

وخسر الزمالك مباراة الجولة الثالثة أمام الترجي في تونس بنتيجة (3-1)؛ ليتواجد الفريق الأبيض في المركز الثالث بالمجموعة الرابعة، وفي جعبته نقطتان بعد فشله في تحقيق أي فوز حتى الآن.

يُذكر أن الترجي يتصدر ترتيب المجموعة برصيد 7 نقاط، يليه مولودية الجزائر برصيد 5 نقاط، ثم الزمالك (نقطتين)، فيما يتذيل توينجيت السنغالي الجدول بنقطة واحدة.