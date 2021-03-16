مشاهدة مباراة ريال مدريد واتلانتا في بث مباشر

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر مشاهدة مباراة ريال مدريد واتلانتا في إحدى أهم مباريات اليوم الثلاثاء 16-3-2021، لحساب إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

ينقل بث مباشر مباراة ريال مدريد واتلانتا على قناة بي إن سبورتس بريميم 1، بصوت المعلق الرياضي الجزائري “حفيظ دراجي”، كما ينقل على قناة سكاي سبورت 2 الألمانية، وقناة BT sport البريطانية.

تقام مباراة ريال مدريد واتلانتا على ملعب ألفريدو دي ستيفانو في العاصمة الاسبانية مدريد، وينطلق البث المباشر في تمام الساعة 20:00 بتوقيت جرينتش، 22:00 بتوقيت مصر، 23:00 بتوقيت السعودية.

يدخل ريال مدريد مباراة اليوم بأفضلية الهدف خارج الديار، بعدما فاز على اتلانتا في الدقائق الأخيرة من مباراة الذهاب في بيرجامو بهدف دون رد سجله الظهير الأيسر الدولي الفرنسي “فيرلان ميندي”.

ويغيب عن صفوف ريال مدريد في هذا اللقاء، الظهير الأيمن الدولي الإسباني داني كاربخال للإصابة بشد عضلي، كما لم يتعاف بعد البلجيكي إدين هازارد والثنائي الإسباني ماريانو دياز وأودريزولا، وخرج كارلوس كاسيميرو من قائمة زين الدين زيدان بسبب البطاقة الصفراء.

ويحتل ريال مدريد المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإسباني بفارق 6 نقاط عن أتلتيكو مدريد المتصدر، كما ودع من بطولة كأس ملك إسبانيا أمام فريق درجة ثالثة، لهذا سيسعى بكل قوته لهزيمة اتلانتا ومواصلة التقدم في دوري أبطال أوروبا للمنافسة على اللقب.

وتحدى ريال مدريد شبح الإصابات في مباراة الذهاب حيث غاب عن صفوفه، “داني كارفخال، إيدين هازارد، إيدير ميليتاو، مارسيلو، ألفارو أودريوزلا، سيرخيو راموس، رودريجو جويس، فيدريكو فالفيدري، وكريم بنزيمة”.

لكنه سيستعيد اليوم خدمات سيرخيو راموس وكريم بنزيمة في التشكيل الأساسي، على أن يتواجد رودريجو وميليتاو ومارسيلو على دكة البدلاء.

ريال مدريد – اتلانتا

???? ملعب ألفريدو دي ستيفانو (مدريد-اسبانيا)

???? دوري أبطال أوروبا (إياب دور الـ 16)

تشكيلة ريال مدريد اليوم: تيبو كورتوا – فيرلان ميندي – سيرخيو راموس – رافاييل فاران – ناتشو فيرنانديز – فيدي فالفيردي – توني كروس – لوكا مودريتش – لوكاس فاسكيز – فينسيوس جونيور – كريم بنزيمة

تشكيلة اتلانتا اليوم: ماركو سبورتيليو – تولوي – روميرو – دجيمسيتي – جوسينس – بيسينا – دي رون – مايهلي – مالينوفسكي – باساليتش – لويس موريل