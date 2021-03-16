نتيجة مباراة الزمالك والترجي في دوري أبطال أفريقيا

تعرف على نتيجة مباراة الزمالك والترجي، في قمة قمم مباريات اليوم الثلاثاء 16-3-2021، ضمن الجولة الرابعة من دور المجموعات بطولة دوري ابطال افريقيا، والتي يستضيفها ملعب القاهرة الدولي.
انتهي الشوط الاول بنتيجة التعادل السلبي بين الفريقين.
يتواجد الزمالك المصري والترجي التونسي في المجموعة الرابعة، والتي تضم كل من مولودية الجزائر وتونغيث السنغالي.
وحقق الترجي نتيجة مميزة في مباراة الذهاب أمام الزمالك قوامها 3 أهداف مقابل هدف على ملعب رادس في العاصمة التونسية قبل 10 أيام من مباراة اليوم.
وكان بطل الدوري التونسي قد تعادل في الجولة الثانية أمام مولودية الجزائر بنتيجة (1-1)، وفي افتتاح دور المجموعات انتصر على فريق تونغيث السنغالي بنتيجة 2/1.
في المقابل، تعادل نادي الزمالك مع تونغيث بنتيجة (0-0)، وتعادل ايضًا في مباراته الأولى أمام “مولودية الجزائر” بنفس النتيجة (0-0)، ليصبح على مقربة من توديع المسابقة إلا إذا انتصر على الترجي اليوم تحت قيادة مدربه الجديد “باتريس كارتيرون” الذي عاد إلى الزمالك بعد فترة قصيرة قضاها في نادي التعاون السعودي، ليخلف المدرب البرتغالي المقال “جايمي باتشيكو”.
ويتصدر الترجي ترتيب المجموعة برصيد 7 نقاط، ويأتي مولودية الجزائر في المركز الثاني برصيد 5 نقاط، والزمالك في المركز الثالث بنقطتين ويتذيل تونغيث المجموعة برصيد نقطة.
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