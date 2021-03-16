يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر مشاهدة مباراة مانشستر سيتي ومونشنجلادباخ في دوري أبطال أوروبا، بأهم مباريات اليوم الثلاثاء الموافق 16-3-2021 ضمن لقاءات إياب دور الـ16.

ينقل بث مباشر مباراة مانشستر سيتي ومونشنجلادباخ في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا على قناة بي إن سبورتس 1، بصوت المعلق الرياضي المصري “علي محمد علي”، كما ينقل اللقاء على قناة سكاي سبورت 2 الألمانية، وقناة BT Sport البريطانية.

وتقام مواجهة مانشستر سيتي وبوروسيا مونشنجلادباخ على ملعب طيران الاتحاد، بإدارة من الحكم الروسي “كاراسيف”، وينطلق البث المباشر في تمام الساعة 20:00 بتوقيت جرينتش، 22:00 بتوقيت مصر، 23:00 بتوقيت السعودية.

يدخل بوروسيا مونشنجلادباخ الألماني بمعنويات متراجعة بعد خسارة لقاء الذهاب في المجر بهدفين دون رد، لتتصعب مأموريته لتحقيق مفاجأة التأهل إلى ربع النهائي أمام مانشستر سيتي الأكثر جاهزية وقوة على كافة الأصعدة، لا سيما منذ بداية عام 2021 بعدما خطف صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي من مانشستر يونايتد.

يغيب عن صفوف مونشنجلادباخ في هذه المباراة كل من “موسيل وفيلالبا” بينما لا توجد أية غيابات في صفوف فريق مانشستر سيتي.

وقرر المدير الفني لنادي مانشستر سيتي بيب جوارديولا إراحة ثنائي خط الهجوم جابريل جيسوس وسيرخيو أجويرو بوضعهما على دكة البدلاء جنبًا إلى جنب رحيم سترلينج وفيران توريس وزينشينكو وفيرناندينيو.

مانشستر سيتي – مونشنجلادباخ

???? ملعب طيران الاتحاد (مدينة مانشستر – إنجلترا)

???? دوري أبطال أوروبا (إياب دور الـ 16)

بعد قليل

تشكيلة مانشستر سيتي اليوم: إيدرسون – جواو كانسيلو – روبن دياز – جون ستونز – كايل ووكر – إيلكاي جوندوجان – رودري – برناردو سيلفا – فيل فودين – كيفين دي بروينه – رياض محرز

تشكيلة مونشنجلادباخ اليوم: زومير – رامي بنسبعيني – إلفيدي – جينتير – لاينير – هوفمان – نيوهاوس – دينيس زكريا – شتيندل – إمبولو – ماركوس تورام