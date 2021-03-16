جمهور الاهلي يتصدر تويتر بهاشتاج “صاحب القاضيه” للاحتفال بأفشة وللسخرية من الطيب

عاد جمهور الاهلي المصري ليتصدر موقع تويتر للتواصل الاجتماعي، من بعد عصر اليوم الثلاثاء 16-3-2021 بهاشتاج جديد حمل عنوان “صاحب القاضيه”.

وانتشر هاشتاج صاحب القاضيه بين جمهور الاهلي احتفالاً بالهدف الرائع الذي سجله محمد مجدي أفشة في مرمى فيتا كلوب الكونجولي بمباراة الجولة الرابعة من دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا.

وراوغ محمد مجدي أفشة الظهير الأيسر لنادي فيتا كلوب بطريقة مذهلة ليخترق منطقة الجزاء ويصوب بالقدم اليمنى كرة سريعة عانقت الزاوية اليمنى.

وحازت تسديدة محمد مجدي أفشة اعجاب جمهور الاهلي بسبب ارتطامها في القائم الأيمن ومن ثم الأيسر قبل أن تسكن شباك فيتا كلوب.

واستغل بعض جمهور الاهلي هاشتاج صاحب القاضيه للتذكير بهدف محمد مجدي أفشة في مرمى الزمالك خلال مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا 2020، والذي تسبب في تتويج الفريق بلقب البطولة.

كما استغله البعض الآخر في السخرية من معلق قنوات بين سبورت القطرية “أحمد الطيب” الذي قال في الدقيقة 76 من مباراة اليوم بين الأهلي وفيتا كلوب أن اللاعب “طاهر محمد طاهر” لا يستطيع اللعب على الأرض الاصطناعية (الترتان)، لكن طاهر تمكن من تسجيل هدف بعدها في الدقيقة 79 من صناعة والتر بواليا.

وتعرض أحمد الطيب لوابل من الانتقادات عبر مواقع التواصل الاجتماعي منذ اختياره من قناة بين سبورت للتعليق على مباراة الأهلي وفيتا كلوب.

وتصدر جمهور الأهلي تريند تويتر من خلال هاشتاج “تعليق الطيب للاهلي مرفوض” بالاضافة إلى هاشتاج آخر حمل عنوان “إلغاء اشتراك beinsports” في رفض قاطع من جانب الجمهور للمعلق المذكور.