مشاهدة مباراة الزمالك والترجي في بث مباشر

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر مشاهدة مباراة الزمالك والترجي، في قمة قمم مباريات اليوم الثلاثاء 16-3-2021، ضمن الجولة الرابعة من دور المجموعات بطولة دوري ابطال افريقيا.

ينقل بث مباشر مباراة الزمالك والترجي على قناة بي ان سبورتس 4، بصوت المعلق الرياضي الليبي “محمد بركات”، كما تنقل المباراة في بث مباشر على قناة أون تايم سبورت (البث الأرضي).

ويستقبل ملعب القاهرة الدولي في عاصمة مصر مباراة الزمالك والترجي في تمام الساعة التاسعة مساءً (21:00 بتوقيت مصر)، 20:00 بتوقيت تونس، 22:00 بتوقيت السعودية، 19:00 بتوقيت جرينيتش.

يتواجد الزمالك المصري والترجي التونسي في المجموعة الرابعة، والتي تضم كل من مولودية الجزائر وتونغيث السنغالي.

وحقق الترجي نتيجة مميزة في مباراة الذهاب أمام الزمالك قوامها 3 أهداف مقابل هدف على ملعب رادس في العاصمة التونسية قبل 10 أيام من مباراة اليوم.

وكان بطل الدوري التونسي قد تعادل في الجولة الثانية أمام مولودية الجزائر بنتيجة (1-1)، وفي افتتاح دور المجموعات انتصر على فريق تونغيث السنغالي بنتيجة 2/1.

في المقابل، تعادل نادي الزمالك مع تونغيث بنتيجة (0-0)، وتعادل ايضًا في مباراته الأولى أمام “مولودية الجزائر” بنفس النتيجة (0-0)، ليصبح على مقربة من توديع المسابقة إلا إذا انتصر على الترجي اليوم تحت قيادة مدربه الجديد “باتريس كارتيرون” الذي عاد إلى الزمالك بعد فترة قصيرة قضاها في نادي التعاون السعودي، ليخلف المدرب البرتغالي المقال “جايمي باتشيكو”.

ويتصدر الترجي ترتيب المجموعة برصيد 7 نقاط، ويأتي مولودية الجزائر في المركز الثاني برصيد 5 نقاط، والزمالك في المركز الثالث بنقطتين ويتذيل تونغيث المجموعة برصيد نقطة.

وأكد المدير الفني لنادي الترجي معين الشعباني في المؤتمر الصحفي الذي سبق المباراة بأنه سيفعل كل ما في وسعه للفوز بمباراة اليوم لضمان التأهل، وللانتقام من الزمالك الذي أقصاه من نسخة العام الماضي بدوري الأبطال.