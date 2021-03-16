الامارات | المنافسة على لقب الدوري.. بني ياس يبقيها "ملتهبة"

شكرا لقرائتكم خبر عن المنافسة على لقب الدوري.. بني ياس يبقيها "ملتهبة" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أشعل بني ياس الصراع على لقب بطولة دوري الخليج العربي، وظل متمسكاً بالمنافسة، بعد أن عاد من أرض العين، بفوز هو الأغلى له هذا الموسم، رافعاً رصيده إلى 45 نقطة، واحتفظ بفارق النقطتين عن الجزيرة المتصدر. وتمكن الجزيرة من الحفاظ على القمة، بعد أن حقق فوزاً بشق الأنفس بملعبه على حساب الفجيرة 4/2.

بينما رفع "الملك" الراية البيضاء، وابتعد خطوة جديدة عن صراع المنافسة، بخسارته أمام شباب الأهلي بهدف دون رد، وهي المباراة التي شهدت إضاعة لاعب وسط الشارقة كورنادو، ضربة جزاء كانت كفيلة بالحفاظ على بصيص الأمل، ليتجمد رصيد الشارقة عند 40 نقطة.

واستغل شباب الأهلي سقوط العين أمام بني ياس، وقفز إلى المركز الخامس منفرداً برصيد 37 نقطة، وبفارق نقطتين عن النصر، الذي فاز بصعوبة بالغة على كلباء، ليبقى رابعاً برصيد 39 نقطة، فيما احتفظ "كلباء" بموقعه الحالي في المركز التاسع وله 29 نقطة.

واستعاد الوحدة سكة الانتصارات من جديد بعد رحيل مدربه الصربي رازوفيتش، وتمكن من الفوز على الظفرة بثلاثة أهداف دون رد، باقياً في المركز الثامن برصيد 32 نقطة.

ولم يفوت الوصل الفرصة على نفسه للاحتفاظ بالمركز السابع، بعد أن قلب تأخره أمام عجمان بهدفين دون رد، للفوز 4/2. وتقدم خورفكان مركزاً في جدول ترتيب الدوري، بفوزه على حتا صاحب المركز الأخير بهدف دون رد، ليرفع رصيده إلى النقطة 21 متفوقاً على الظفرة، الذي تراجع للمركز الـ11 بعد خسارته من الوحدة، برصيد 20 نقطة.

وأبى صراع البقاء أن يتغير، بعد استقبل ثلاثي القاع، عجمان والفجيرة وحتا، خسارة جديدة في الجولة 21، ليحتفظوا بمواقعهم دون تغير. وشهدت الجولة تسجيل 23 هدفاً، وهو نفس الرصيد الذي جاء في الجولة الماضية.

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