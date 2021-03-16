الامارات | تعرف إلى ترتيب هدافي الدوري بعد الجولة 21.. مبخوت يوسع الفارق

شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف إلى ترتيب هدافي الدوري بعد الجولة 21.. مبخوت يوسع الفارق والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وسع مهاجم الجزيرة الدولي، علي مبخوت، الفارق بينه وبين مهاجم الوصل فابيو ليما على صدارة هدافي دوري الخليج العربي. ونجح مبخوت في إضافة ثلاثة أهداف في شباك الفجيرة، خلال المباراة التي جرت بينهما ضمن الجولة 21 التي اختتمت اليوم، وهو الهاتريك الثالث له هذا الموسم، والـ11 في مسيرته بالدوري، ليرفع رصيده إلى 21 هدفاً، منفرداً بقمة الهدافين.

وواصل ليما التسجيل للجولة الخامسة على التوالي، بعد أن سجل هدفين في شباك عجمان، في المباراة التي فاز فيها فريقه 4/2 ليرفع سجله التهديفي إلى 19 هدفاً، ويبقى في المركز الثاني.

وفك مهاجم بني ياس، جواو بيدرو، الشراكة مع لاعب خط وسط الشارقة، كورنادو، بعدما سجل هدفاً قاتلاً في شباك العين، ليرفع رصيده إلى 16 هدفاً. وتراجع كورنادو مؤقتا بعدما عجز، عن التسجيل في شباك شباب الأهلي، ليبقى رصيده التهديفي كما هو عند 15 هدفا في المركز الرابع. في المقابل واصل زميله في الشارقة، البرازيلي، ويليتون سواريز، تراجعه، وظل محتفظا بالمركز الخامس بـ12 هدفا

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