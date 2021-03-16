شكرا لقرائتكم خبر عن سمير كمونة: أسامة فيصل امتداد لمصطفى محمد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد سمير كمونة، نجم النادي الأهلي، أن أسامة فيصل، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، مهاجم مميز للغاية، وله مستقبل كبير في الكرة المصرية.

وقال سمير كمونة، في تصريحات خلال برنامج «ستاد المصري اليوم» الذي تُقدمه الكاتبة الصحفية ياسمين عبدالعزيز: «أسامة فيصل مهاجم مميز وله مستقبل كبير في الكرة المصرية، ويستحق أن يكون مهاجم الزمالك الأول في الفترة الجارية».

وأضاف: «أسامة فيصل امتداد لمصطفى محمد، ومن الممكن أن يتخطاه لو حصل على فرصته كاملة»، مضيفًا: «الزمالك أخطأ بالتعاقد مع مروان حمدي وسيف الدين الجزيري، في الميركاتو الشتوي الماضي».

وتابع: «الزمالك كان يجب عليه أن يوفر فلوس مروان حمدي وسيف الدين الجزيري، بالتعاقد مع مهاجم واحد سوبر، يكون قادرًا على تعويض رحيل مصطفى محمد».