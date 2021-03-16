شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك والترجي في دوري أبطال أفريقيا.. الونش يمنع الفريق التونسي من التسجيل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

بدأ الزمالك لقاء الترجي منمكشا في وسط ملعبه بعد الهجوم الذي نفذه لاعبو الفريق التونسي خلال 10 دقائق من عمر الشوط الأول للمباراة. وفرض لاعبو الترجي التونسي ضغط مبكر على دفاعات ووسط الفريق صاحب الأرض من أجل إيقاف الهجمات البيضاء.

وبات اللاعب منحصرا في وسط ملعب الفريقين، بينما حاول الزمالك إرسال الكرة الطولية للخط الأمامي الأبيض بقيادة يوسف أوباما وأسامة فيصل الذي حل مهاجما صريحا في تشكيلة الفريق الأبيض.

وتغير الشكل نسبيا لفريق الأبيض خلال دقائق معدودة وحاول تمرير الكرة من الجانب الأيمن عن طريق أحمد عيد وأحمد سيد زيزو لتنفيذ هجمات بيضاء على دفاعات لاعبي الترجي التونسي، ولكن دون جدوى نظرا للتمركز السليم للاعبي وسط الترجى والخط الخلفي.

وعند الدقيقة 14 من عمر الشوط الأول جاءت أخطر هجمة من نصيب الترجي بعدما مر حمدو الهوني من الجانب الأيسر، الأيمن للزمالك وتوغل في دفاعات الزمالك ولعب كرة أرضية لمهاجم الترجي ولكن الونش أنقذ هدفا شبه محققا للفريق الضيوف.

تشكيل الزمالك الرسمي أمام الترجي اليوم 16/3/2021

وكان باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك، أعلن تشكيل الفريق الأبيض الذي يخوض اللقاء الحاسم اليوم عند الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة أمام الترجي التونسي ضمن منافسات الجولة الرابعة من عمر دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا.

محمود جنش في حراسة المرمى

الدفاع: محمود علاء- محمود الونش- عبدالله جمعة- أحمد عيد

الوسط: طارق حامد- فرجاني ساسي- يوسف أوباما

الهجوم- أشرف بن شرقي - أسامة فيصل - أحمد سيد زيزو

وكان طاقم التحكيم الكونغولي الذي سيدير مباراة الزمالك والترجي التونسي، وصل إلى ستاد القاهرة وينتظر ان يبدأ طاقم التحكيم في اجراء عملية الإحماء والتسخين استعداداً لقيادة المباراة.

وعين الإتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف» طاقم تحكيم بقيادة الحكم الكونغولي جان جاك ندالا ويعاونه كلاً من مواطنه اوليفر كابين سفاري، والاوعندي ديك اوكيلو فضلاً عن الحكم الرابع لويس هاكيز مانا من دولة رواندا، ومعهم المنسق لطاقم التحكيم عصام شعبان من دولة السودان الشقيق.

ويلتقي الزمالك مع الترجي التونسي عند التاسعة مساء الثلاثاء ضمن مباريات الجولة الرابعة لدوري المجموعات لدوري رابطة الأبطال الإفريق والتي يسعي الزمالك للفوز بنقاطها الثلاث من اجل ضمان المنافسة على حجز احدي بطاقتي التأهل للدور قبل النهائي للبطولة الإفريقية.