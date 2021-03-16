شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب الدوري الممتاز بعد فوز وادي دجلة و سقوط سيراميكا و الإسماعيلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

اقيمت اليوم مباراتين فى بطولة الدورى الممتاز المصري جمعت بين وادي دجلة وسيراميكا كليوا باترا و طلائع الجيش مع الاسماعيلي و استعاد فريق وادي دجلة ذاكرة الانتصارات الغائبة بفوز قاتل على حساب مضيفه سيراميكا كليوباترا، بهدفين مقابل هدف ضمن منافسات الجولة 16 للدوري المصري الممتاز.

وحقق وادي دجلة أول فوز تحت قيادة مديره الفني التشيلي ماريو سالاس، كما أنه فوز غائب منذ الجولة الثانية حين تغلب على المقاولون يوم 16 ديسمبر الماضي.

ورفع وادي دجلة رصيده إلى 12 نقطة متقدما للمركز الـ16 وتجمد رصيد سيراميكا بقيادة مدربه هيثم شعبان عند 21 نقطة في المركز الـ11 .

بينما واصل الاسماعيلي سوء النتائج بعدما تعادل مع طلائع الجيش بهدف لمثلة تقدم للاسماعيلي فخر الدين يوسف وادرك عمرو جمال لطلائع الجيش التعادل ليصل الاسماعيلي للنقطة الحادية عشر وبقي فى مركزه قبل الاخير بجدول المسابقة وارتفع رصيد طلائع الجيش الى 14 نقطة احتل بهم المركز الخامس عشر.

وجاء ترتيب الدورى المصري الممتاز كالتالي :

1 الزمالك 33

2 الأهلي 27

3 بيراميدز 25 أسوان

4 الاتحاد السكندري 25

5 إنبي 24

6 مصر المقاصة 24

7 المصري البورسعيدي 23

8 سموحة 22

9 غزل المحلة 22

10 الجونة 21

11 سيراميكا 21

12 أسوان 17

13 المقاولون العرب 15

14 البنك الأهلي 14

15 طلائع الجيش 14

16 وادي دجلة 12

17 الإسماعيلي 11

18 الانتاج الحربي 10