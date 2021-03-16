شكرا لقرائتكم خبر عن بيرلو: هاتريك «رونالدو» رد فعل على الإقصاء من دورى الأبطال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أشاد أندريا بيرلو، المدير الفنى لفريق يوفنتوس، بالبرتغالى كريستيانو رونالدو قائد السيدة العجوز، بعدما سجل ثلاثية «هاتريك» فى فوز يوفنتوس على مضيفه كاليارى بثلاثة أهداف مقابل هدف، فى المباراة التى أقيمت على ملعب «سردينيا آرينا»، ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين من منافسات الكالتشيو.

وقال بيرلو، خلال تصريحاته للموقع الرسمى لنادى يوفنتوس: «نجحنا فى اللعب بطريقة صحيحة منذ انطلاق صافرة بداية اللقاء، وكان ذلك تحديا بالنسبة لنا للخروج من حزن الخروج المبكر من بطولة دورى أبطال أوروبا على يد بورتو».

وأضاف بيرلو: «رد فعل كريستيانو عقب المباراة طبيعى للغاية، فالجميع كان يشعر بالكثير من الضغط والحزن للخروج من البطولة بهذا الشكل، ولكن أعتقد أن رد البرتغالى فى الملعب بالهاتريك كان كالبطل».

وتابع بيرلو: «أغلقنا جميع الأمور الحزينة، نحن الآن ننظر إلى ضرورة الفوز فى المباريات القادمة جميعها وحصد بطولة الدورى الإيطالى».

وعن إشادته بدانيلو قال مدرب اليوفى: «إنه لاعب ذكى فى الملعب، وقادر على اللعب فى جميع أنحاء الملعب، أردت أن أضعه فى مركز خط الوسط وأثق فى قدرته على أداء المهام المطلوبة، وفعل ذلك».

وواصل بيرلو: «عندما تقدمنا بنتيجة ثلاثة أهداف نظيفة فى المباراة، افتقرنا لعنصر الطاقة البدنية والعقلية، لكن نتيجة المباراة كانت مطمئنة ولم تشعرنا بالخطر».

وأتم تصريحاته قائلًا: «أعتقد أن ديان كولوسيفسكى سيكون لديه دور كبير فى المسقبل فى المنتصف».

ووصل النجم البرتغالى كريستيانو رونالدو للهدف رقم 770 فى مسيرته الكروية حتى الآن، كما وصل للهاتريك رقم 57 فى مسيرته الكروية مع الأندية التى لعب بها، ومنتخب بلاده البرتغال.

وسجل كريستيانو رونالدو ثانى أسرع «هاتريك» فى مسيرته (خلال 32 دقيقة)، الأول كان أمام إسبانيول فى 2015 عندما احتاج لعشرين دقيقة فقط.