شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد عبد الغني: باتشيكو شخصيته ضعيفة .. وكارتيرون الاختيار الأمثل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يرى أحمد عبد الغني، مهاجم حرس الحدود السابق، أن الفرنسي باتريس كارتيرون، كان هو الاختيار الأمثل ليتولى تدريب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك.

وكانت اللجنة المؤقتة المكلفة بإدارة نادي الزمالك، قررت إقالة البرتغالي جايمي باتشكو من تدريب الفريق وتعيين الفرنسي باتريس كارتيرون بدلاً منه

وقال أحمد عبد الغني، خلال برنامج "ستاد المصري اليوم" الذي تُقدمه الكاتبة الصحفية ياسمين عبد العزيز، :"كارتيرون، هو الحل الأمثل لخلافة باتشيكو، في تدريب الزمالك، لأنه يعلم جيدًا إمكانيات اللاعبين، وحقق معهم نجاحات كبيرة في الموسم الماضي".

وأضاف :"باتشيكو، شخصيته كانت ضعيفة، ولم يستطع السيطرة على اللاعبين داخل أوضة اللبس، لذلك كان لابد من إقالته"، مشيرًا :"مواجهة الترجي التونسي هى مباراة لاعبين".

وتابع :"يجب على اللاعبين أن يبذلوا أقصى جهد لهم خلال المباراة من أجل تحقيق الفوز، ليحافظ الفريق على حظوظه في التأهل إلى الدور المقبل".

يُذكر أن الزمالك يلتقي مع الترجي التونسي مساء الثلاثاء، على ستاد القاهرة الدولي، ضمن مباريات الجولة الرابعة من دور المجموعات من بطولة دوري افريقيا.