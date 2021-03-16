شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موعد مباريات الجولة الخامسة بدوري أبطال أفريقيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - عقب أنتهاء مباريات الجولة الرابعة من دوري أبطال أفريقيا والتي أقيمت اليوم 16- 3 -2021 وشهدت بعض المباريات عدة مفاجات ، أبرزها فوز الاهلى على فيتا كلوب بثلاثية نظيفة وتعويض تعادلة الجولة الثالثة امام نفس الفريق فى المباراة التى جمعتهما بالقاهرة .

من المقرر أن تنطلق مباريات الجولة الخامسة وقبل الاخيرة الجمعة 2 ابريل المقبل ومن المقرر أن تكون جولة حاسمة لمعظم الفرق

نتائج جميع مباريات الجولة الرابعة بدوري أبطال أفريقيا و ترتيب المجموعات

المجموعة الاولى

تضم المجموعة الاولى أندية الاهلى المصري وسيمبا التنزاني وفيتا كلوب الكونغولى والمريخ السوداني ، و من المقرر أن يلتقي الجولة المقبلة المريخ السوداني مع الاهلى و سيمبا مع فيتا كلوب ويكفي للاهلى الفوز ليتأهل رسميا لدور الثمانية بصرف النظر عن مباراة الاخيرة امام فيتا كلوب وكانت مباريات الجولة الرابعة قد أسفرت عن الاهلى على فيتا كلوب 3/ 0 و بنفس النتيجة سيمبا على المريخ

المجموعة الثانية :

و تضم المجموعة الثانية من دورى أبطال أفريقيا صن داونز الجنوب أفريقي و الهلال السوداني و شباب بلوزداد الجزائري و مازيمبي الكونغولى .

ويلتقي الجولة المقبلة الهلال السوداني مع صن داونز و شباب بلوزداد مع مازيمبي الكونغولى وكان صن داونز قد تأهل رسميا لدور الثمانية بعد فوزه فى الجولة الثالثة على مازيمبي 1/0 فيما تعادل الهلال السودانى مع شباب بلوزداد سلبيا ويبقي الصراع دائر بين الفرق الثلاث لحجز البطاقة الثانية فى المجموعة .

المجموعة الثالثة

تضم المجموعة الثالثة أندية الوداد المغربي و حوريا كوناكري و كايزرتشيفز و بترواتلتيكو ومن المقرر أن يلتقي فى الجولة الخامسة كايزر شيفز مع الوداد و بيترو اتليتكو مع حوريا و كانت الجولة الرابعة قد أسفرت التعادل السلبي فى المباراتين حيث تعادل حوريا مع الوداد المغربي و بترو أتليتكو وضمن الوداد المغربي التأهل رسميا بعدما وصل للنقطة العاشرة

المجموعة الرابعة

فى المجموعة الرابعة من المقرر ان يلتقي تونجيت مع الترجي و مولودية الجزائر مع الزمالك .