شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب نامونجو : بيراميدز مرشح للفوز بالكونفيدرالية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال حمد سليمان المدير الفني لفريق نامونجو التنزاني إن فريقه جاهز لمواجهة بيراميدز المصري في كأس الكونفدرالية فنيا وبدنيا.

ويحل بيراميدز ضيفا على نامونجو غدا الأربعاء في ثاني جولات دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وقال سليمان في المؤتمر الصحفي قبل المباراة: «نعلم جيدا مدى قوة الفريق المصري الذي يمتلك مجموعة متميزة من النجوم في مختلف المراكز».

وشدد على أهمية تحقيق الفوز في المباراة خاصة بعد خسارة اللقاء الأول أمام الرجاء المغربي في الدار البيضاء بهدف دون مقابل.

وأكد أن فريقه شاهد العديد من المباريات لفريق بيراميدز في الفترة الأخيرة خاصة مباراة نكانا الزامبي في بداية مشوار دور المجموعات بالكونفدرالية، وكذلك شاهد مباراة الفريق أمام النادي الأهلي في الدوري المصري ويعلم جيدا مدى قوته.

وأوضح أن بيراميدز يمتلك مجموعة رائعة من النجوم وهو فريق متكامل للغاية وكل المراكز بها عناصر مهمة وتمتلك الخبرات ولا يمكنه تحديد اسم لاعب واحد فقط يهتم به في مباراة الغد.