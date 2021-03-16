شكرا لقرائتكم خبر عن سمير كمونة: إقالة باتشيكو من الزمالك غير منطقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - علق سمير كمونة، نجم الأهلي السابق، على قرار اللجنة المؤقتة المكلفة بإدارة نادي الزمالك، بإقالة البرتغالي جايمي باتشكو، من تدريب الفريق الأول لكرة القدم والتعاقد مع الفرنسي باتريس كارتيرون.

وقال سمير كمونة، خلال برنامج «ستاد المصري اليوم» الذي تقدمه الكاتبة الصحفية ياسمين عبدالعزيز، :«إقالة باتشيكو، من تدريب الزمالك، في هذا التوقيت غير منطقية، خاصة أن الفريق كان يسير بشكل جيد في بطولة الدوري، حيث يحتل صدارة المسابقة».

وأضاف :«تغيير الجهاز الفني، يحدث عندما يكون هناك إخفاق في النتائج»، مضيفًا :«اختيار الفرنسي باتريس كارتيرون، موفق للغاية، لأنه يعلم جيدًا إمكانيات لاعبي الزمالك، وله رصيد كبير عند الجماهير، بعدما قاد الفريق الأبيض، للفوز ببطولتي السوبر المحلي والإفريقي».

وواصل :«هناك بعض اللاعبين يرتبطون بعلاقة قوية مع كارتيرون، على رأسهم أحمد سيد زيزو، الذي كان نجم الشباك في الفريق الأبيض الموسم الماضي».

ويلتقي الزمالك مع الترجي التونسي مساء الثلاثاء، على ستاد القاهرة الدولي، ضمن مباريات الجولة الرابعة من دور المجموعات من بطولة دوري افريقيا.