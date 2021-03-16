شكرا لقرائتكم خبر عن سيد عبد الحفيظ يشكو سوء أرضية الملاعب الأفريقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - علق سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالنادي الاهلي على أرضية ملعب فيتا كلوب الذي شهد مباراة الفريقين في دوري الأبطال الذي انتهى بفوز الأحمر بثلاثية نظيفة، مؤكدا أنها من أسوأ الملاعب التي خاض الفريق عليها مبارياته الإفريقية.

وطالب عبدالحفيظ الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف» بإعادة النظر في الملاعب الإفريقية، مؤكدا أنها لا تتماشى مع قوة البطولة التي تمتلك فرقًا مميزة في المستوى الفني، وتتسبب في إصابات اللاعبين.