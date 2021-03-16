شكرا لقرائتكم خبر عن سلبية مسحة لاعبى بيراميدز قبل مواجهة نامونجو فى الكونفدرالية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الدكتور مصطفى المنيري رئيس الجهاز الطبي بفريق نادي بيراميدز، نتيجة المسحة الخاصة بالبعثة الموجودة في تنزانيا استعدادا لمواجهة نامونجو التنزاني في بطولة كأس الكونفدرالية.

ويحل بيراميدز ضيفا على نظيره نامونجو في الثالثة عصر الأربعاء على استاد تنزانيا الوطني «بنجامين مكابا» في إطار مواجهات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وأوضح الطبيب أن البعثة أجرت مسحتها بالأمس في مقر فندق الإقامة بتنزانيا، وخرجت نتيجتها سلبية بالكامل لجميع أفراد البعثة المتواجدة بدار السلام، وبالتالي جاهزية الجميع لتلك المباراة الهامة.