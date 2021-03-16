شكرا لقرائتكم خبر عن رقم قياسي جديد لـ«حمد الله» في الدوري السعودي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وصل النجم المغربى عبدالرزاق حمد الله، مهاجم النصر السعودى، للهدف رقم 100 في مشواره الحافل بقميص «العالمى» خلال السنوات الأخيرة، بعدما سجل هدف التقدم لفريقه في شباك العين، على ملعب «مرسول بارك»، ضمن منافسات الدور ربع النهائي لبطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

وتقسم أهداف حمد الله مع النصر على البطولات، كالتالى: 67 هدفا في الدوري السعودي للمحترفين، 20 هدفا بكأس الملك، 11 هدفا بدورى أبطال آسيا، بالإضافة إلى هدفين في كأس السوبر السعودى.

ويعد فريقى الفيحاء والرائد هما الأكثر استقبالا لأهداف حمد الله في مسيرته بقميص النصر، برصيد 10 أهداف ثم 7 أهداف ضد الاتحاد والتعاون.

ويملك المهاجم المغربى عبدالرزاق حمد الله 4 «سوبر هاتريك» في مشواره مع النصر خلال الوصول للهدف المئوى، بالإضافة إلى 7 «هاتريك»، و14 ثنائية «هدفين».