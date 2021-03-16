شكرا لقرائتكم خبر عن أول قرار لموسيماني بعد الفوز على فيتا كلوب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - علمت «المصري اليوم» ان بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الكروي الاول بالنادي الاهلي إستقر على التشكيل الاساسي للفريق الاحمر الذي خاض به مواجهة العودة امام فيتا كلوب التي فاز بها الفريق الاحمر بثلاثية نظيفة سجلها محمد شريف ومحمد أفشة وطاهر محمد طاهر .

وأخطر المدير الفني جهازه المعاون ان التشكيل الذي لعب به اللقاء كان افضل تشكيل خاض به اللقاءات منذ توليه المسئوولية ،لافتا إلى أنه سيعتمد على العناصر التي شاركت في المباراة امام الفريق الكونغولي ما لم يطرأ ظروف أخرى ،على ان يتم إضافة التونسي على معلول بعد عودته من الإصابة .