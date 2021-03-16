شكرا لقرائتكم خبر عن نتائج جميع مباريات الجولة الرابعة بدوري أبطال أفريقيا و ترتيب المجموعات والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أنتهت مباريات الجولة الرابعة من دوري أبطال أفريقيا والتي أقيمت اليوم 16- 3 -2021 وشهدت بعض المباريات عدة مفاجات ، أبرزها فوز الاهلى على فيتا كلوب بثلاثية نظيفة وتعويض تعادلة الجولة الثالثة امام نفس الفريق فى المباراة التى جمعتهما بالقاهرة .
المجموعة الاولى
تضم المجموعة الاولى اندية الاهلى المصري وسيمبا التنزاني وفيتا كلوب الكونغولى والمريخ السوداني ، وأسفرت مبارياتها عن فوز على الاهلى على فيتا كلوب 3/ 0 و بنفس النتيجة سيمبا على المريخ وجاء ترتيب مجموعة الاهلى بدوري ابطال افريقيا كالتالى :
سيمبا التنزاني فى الصدارة ب10 نقاط ثم الاهلى ب7 نقاط فى المركز الثاني و فيتا كلوب فى المركز الثالث ب 4 نقاط و بقي المريخ فى المركز الاخير بنقطة واحده وخرج رسميا من منافسات التاهل لدور الثمانية .
المجموعة الثانية :
تضم المجموعة الثانية من دورى أبطال أفريقيا صن داونز الجنوب أفريقي و الهلال السوداني و شباب بلوزداد الجزائري و مازيمبي الكونغولى .
وأسفرت مباريات الجولة الرابعة للمجموعة الثانية عن فوز صن داونز على مازيمبي 1/0 ليكون بطل جنوب أفريقيا اول المتأهلين رسميا لدور الثمانية و تعادل الهلال السودانى مع مع شباب بلوزداد سلبيا
ليكون ترتيب المجموعة كالتالي :
صن داونز 12 نقاط
الهلال السوداني 3
شباب بلوزداد 3
مازيمبي 2
المجموعة الثالثة
وتضم المجموعة الثالثة أندية الوداد المغربي و حوريا كوناكري و كايزرتشيفز و بترواتلتيكو وأسفرت مباراتي المجموعة عن التعادل السلبي فى المباراتين حيث تعادل حوريا مع الوداد المغربي و بترو أتليتكو مع كيزر تشيفز ليكون ترتيب المجموعة الثالثة بدورى أبطال أفريقيا كالتالى :
الوداد المغربي 10 نقاط وضمن رسميا التاهل لدور الثمانية للبطولة بعدما احتل المركز الأول عن أقرب منافسية وفى المركز الثاني حوريا بطل غينيا فى المركز الثاني و كايزرتشيفز بنفس النقاط فى المركز الثالث وتزيل فريق بترواتليتكو المجموعة بنقطة واحدة وخرج رسميا من البطولة .
المجموعة الرابعة
فى المجموعة الرابعة و التي تنطلق مبارياتها بعد قليل و التي يشارك بها نادي الزمالك والذى يلتقي مع الترجي التونسي فيما مولودية الجزائر مع تونجيث السنغالي وترتيبها كالتالى :
الترجي 7 نقاط
مولودية الجزائر 5
الزمالك 2
تونجيث 1
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الوضع في مصر
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اصابات
185,922
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تعافي
143,575
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وفيات
10,954