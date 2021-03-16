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نتائج جميع مباريات الجولة الرابعة بدوري أبطال أفريقيا و ترتيب المجموعات

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هشام أبو حديد 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أنتهت مباريات الجولة الرابعة من دوري أبطال أفريقيا والتي أقيمت اليوم 16- 3 -2021 وشهدت بعض المباريات عدة مفاجات ، أبرزها فوز الاهلى على فيتا كلوب بثلاثية نظيفة وتعويض تعادلة الجولة الثالثة امام نفس الفريق فى المباراة التى جمعتهما بالقاهرة .

المجموعة الاولى

تضم المجموعة الاولى اندية الاهلى المصري وسيمبا التنزاني وفيتا كلوب الكونغولى والمريخ السوداني ، وأسفرت مبارياتها عن فوز على الاهلى على فيتا كلوب 3/ 0 و بنفس النتيجة سيمبا على المريخ وجاء ترتيب مجموعة الاهلى بدوري ابطال افريقيا كالتالى :

سيمبا التنزاني فى الصدارة ب10 نقاط ثم الاهلى ب7 نقاط فى المركز الثاني و فيتا كلوب فى المركز الثالث ب 4 نقاط و بقي المريخ فى المركز الاخير بنقطة واحده وخرج رسميا من منافسات التاهل لدور الثمانية .

المجموعة الثانية :

تضم المجموعة الثانية من دورى أبطال أفريقيا صن داونز الجنوب أفريقي و الهلال السوداني و شباب بلوزداد الجزائري و مازيمبي الكونغولى .

وأسفرت مباريات الجولة الرابعة للمجموعة الثانية عن فوز صن داونز على مازيمبي 1/0 ليكون بطل جنوب أفريقيا اول المتأهلين رسميا لدور الثمانية و تعادل الهلال السودانى مع مع شباب بلوزداد سلبيا

ليكون ترتيب المجموعة كالتالي :

صن داونز 12 نقاط

الهلال السوداني 3

شباب بلوزداد 3

مازيمبي 2

المجموعة الثالثة

وتضم المجموعة الثالثة أندية الوداد المغربي و حوريا كوناكري و كايزرتشيفز و بترواتلتيكو وأسفرت مباراتي المجموعة عن التعادل السلبي فى المباراتين حيث تعادل حوريا مع الوداد المغربي و بترو أتليتكو مع كيزر تشيفز ليكون ترتيب المجموعة الثالثة بدورى أبطال أفريقيا كالتالى :

الوداد المغربي 10 نقاط وضمن رسميا التاهل لدور الثمانية للبطولة بعدما احتل المركز الأول عن أقرب منافسية وفى المركز الثاني حوريا بطل غينيا فى المركز الثاني و كايزرتشيفز بنفس النقاط فى المركز الثالث وتزيل فريق بترواتليتكو المجموعة بنقطة واحدة وخرج رسميا من البطولة .

المجموعة الرابعة

فى المجموعة الرابعة و التي تنطلق مبارياتها بعد قليل و التي يشارك بها نادي الزمالك والذى يلتقي مع الترجي التونسي فيما مولودية الجزائر مع تونجيث السنغالي وترتيبها كالتالى :

الترجي 7 نقاط

مولودية الجزائر 5

الزمالك 2

تونجيث 1

  • الوضع في مصر

  • اصابات

    185,922

  • تعافي

    143,575

  • وفيات

    10,954

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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