شكرا لقرائتكم خبر عن بوتشيتينو يعلق على حادث «دي ماريا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - علق الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان الفرنسي عن مباراة ليل المقرر إقامتها في السابعة إلا ربع مساء غداً الأربعاء، على ملعب «بارك دي برانس» ضمن منافسات دور الستة عشر من مسابقة كأس فرنسا.

قال ماوريسيو بوتشيتينو: «كل اللاعبين تأثروا بحادث دى ماريا، إنها مجموعة متحدة للغاية، عاشت المجموعة الأمر كما لو أن الحادثة حصلت للجميع، ربما كان بإمكاننا الفوز في نانت لولا لم تحدث تلك الأزمة، نحن إيجابيون ونأمل أن يكون الجميع كذلك».

وشدد بوتشيتينو: «الشيء الأكثر أهمية في ظل هذه الظروف أن نلعب كفريق قوي وان نظهر مدى تعاملنا مع هذه المباراة، ليل قوي جدًا ويلعب بشكل جيد وهو الأفضل في فرنسا، الواقع هو ما هو عليه، سنحسّن ما يمكننا فعله بشكل أفضل».