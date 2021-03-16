شكرا لقرائتكم خبر عن لابورتا يحصل على أموال رئاسة برشلونة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نجح خوان لابورتا الرئيس الجديد لنادى برشلونة الإسباني في تأمين الضمانات المالية من أجل تنصيبه رسميا برئاسة النادى، بعد أن نجح في الحصول على ضمان مالى بقيمة 126 مليون يورو، وهو ما يفوق المبلغ المطلوب من رابطة الدوري الإسباني «الليجا».

ذكرت صحيفة «سبورت» الإسبانية أن لابورتا رئيس برشلونة توصل لإتفاق مع شركة أوداكس وبنك ساباديل من أجل حصوله على مبلغ 126 مليون يورو، من أجل تقديم الضمان المالى من أجل تنصيبه رئيسا للنادى، حيث ينص القانون على تقديمه 15 % من قيمة ميزانية النادى وهو ما يقدر بـ 124 مليون يورو.

أضافت الصحيفة أن فشل الإتفاق بين لابورتا والصندوق الأمريكى، وضع رئيس النادى الجديد في وضع صعب، ولكنه نجح في الأخير الحصول على الضمانات المالية، وسيتم تنصيبه رئيسا للنادى بشكل رسمى غدا الخميس.