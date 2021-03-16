شكرا لقرائتكم خبر عن صدمة من سان جيرمان لبرشلونة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، اليوم الثلاثاء، تجديد تعاقده مع لاعبه الدولي الإسباني خوان بيرنات لثلاثة سنوات مقبلة.

وكان يحق لخوان بيرنات الرحيل عن باريس سان جيرمان، في نهاية الموسم الجاري، لأي فريق يريده في صفقة انتقال حر.

وأكد باريس سان جيرمان، أنه جدد عقده مع الظهير الأيسر خوان بيرنات حتى صيف عام 2025.

وارتبط خوان بيرنات في الفترة الماضية، بالانتقال لبرشلونة الإسباني في الصيف المقبل، في صفقة انتقال حر.