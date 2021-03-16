شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أول رد فعل من محمود الخطيب بعد الفوز على فيتا كلوب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قرر محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي والمشرف على فريق الكرة بالقلعة الحمراء منح مكافأة إجادة للاعبين عقب الفوز على فيتا كلوب بثلاثية نظيفة في لقاء العودة بدور المجموعات ببطولة دوري الابطال .

سجل الاهداف ،محمد شريف ومحمد مجدي افشة وطاهر محمد طاهر ،وأشاد بيبو بالأداء الذي ظهر عليه اللاعبون خلال المباراة وإصرارهم على تحقيق الفوز لتعويض التعادل مع فيتا كلوب في لقاء الذهاب بنتيجة 2-2 .

وطلب الخطيب من سيد عبد الحفيظ مدير الكرة التأكيد على ثقته في قدرات اللاعبين والجهاز الفني في المنافسة على حصد اللقب العاشر في تاريخ القلعة الحمراء .

وانتهت مباراة النادي الأهلي ضد فيتا كلوب الكونغولي على ملعب الشهداء بالكونغو في المجموعة الأولى (A) في دوري أبطال افريقيا بفوز مستحق للشياطين الحمر بنتيجة 3-0، أحرز الأهداف كل من محمد شريف في الدقيقة السادسة من المباراة، ثم عزز محمد مجدي أفشة بالهدف الثاني في الدقيقة 19، وأخيرا أضاف طاهر محمد طاهر الهدف الثالث في الدقيقة 78 من زمن المباراة، ليضيف النادي الأهلي ثلاث نقاط غالية خارج أرضه إلى رصيده الذي ارتفع إلى 7 نقاط من فوزين وتعادل وخسارة، بينما تجمد رصيد نادي فيتا كلوب عند 4 نقاط من فوز وتعادل وهزيمتين.

وفي التوقيت نفسه، أقيمت مباراة نادي سيمبا التنزاني ضد المريخ السوداني والتي انتهت لصالح سيمبا 3-0 ليعزز النادي التنزاني رصيده إلى 10 نقاط دون هزيمة، حيث حقق 3 انتصارات وتعادلًا وحيدًا، بينما تذيل المريخ السوداني المجموعة بنقطة وحيدة من تعادل وثلاثة هزائم.

بهذه النتيجة يتصدر نادي سيمبا التنزاني المجموعة بعشر نقاط في جدول ترتيب المجموعة يليه النادي الاهلي برصيد 7 نقاط، ثم فيتا كلوب ثالثا برصيد 4 نقاط، وأخيرا المريخ السوداني بنقطة وحيدة.

وفيما يلي جدول ترتيب مجموعة النادي الأهلي في دوري أبطال افريقيا موضحا فيها عدد المباريات وعدد مرات الفوز والتعادل والخسارة وما له وما عليه من الأهداف لكل فريق والفرق بينها وعدد النقاط.