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تشكيل ناري للترجي أمام الزمالك

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أحمد رضا 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل ناري للترجي أمام الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن معين الشعبانى المدير الفنى لفريق الترجي التونسي تشكيل فريقه لمواجهة الزمالك بعد قليل باستاد القاهرة فى إطار لقاءات الجولة الرابعة من منافسات مجموعات دوري أبطال إفريقيا .

وجاء تشكيل الترجي التونسي كالأتى :

- حراسة المرمى: فاروق بن مصطفى.

- خط الدفاع: عبد القادر بدران – محمد علي اليعقوبي – حمدي النقاز – إلياس شيتي.

- خط الوسط: فوسيني كوليبالي – محمد علي بن رمضان – عبد الرؤوف بن غيث.

- خط الهجوم: ويليام توجي – حمدو الهوني – عبد الباسط خالد.

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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