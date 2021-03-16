شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل ناري للترجي أمام الزمالك والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن معين الشعبانى المدير الفنى لفريق الترجي التونسي تشكيل فريقه لمواجهة الزمالك بعد قليل باستاد القاهرة فى إطار لقاءات الجولة الرابعة من منافسات مجموعات دوري أبطال إفريقيا .
وجاء تشكيل الترجي التونسي كالأتى :
- حراسة المرمى: فاروق بن مصطفى.
- خط الدفاع: عبد القادر بدران – محمد علي اليعقوبي – حمدي النقاز – إلياس شيتي.
- خط الوسط: فوسيني كوليبالي – محمد علي بن رمضان – عبد الرؤوف بن غيث.
- خط الهجوم: ويليام توجي – حمدو الهوني – عبد الباسط خالد.
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