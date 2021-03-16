شكرا لقرائتكم خبر عن النصر يتأهل لنصف نهائي كأس خادم الحرمين بثلاثية في العين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تأهل فريق النصر إلى نصف نهائي بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، بعد نجاحه في الفوز على نظيره العين بثلاثة أهداف نظيفة، خلال المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب «مرسول بارك»، ضمن منافسات الدور ربع النهائي لبطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

تقدم المغربي عبدالرزاق حمد الله بالهدف الأول من ركلة حرة مباشرة في الدقيقة 49، وأضاف مواطنه نور الدين أمرابط الثاني في الدقيقة 72، ثم سجل سامي خليل الثالث في الدقيقة 83.

وبهذه النتيجة يتأهل النصر لنصف النهائي ويواجه نظيره الفيصلي الذي فاز بالأمس على الباطن بنتيجة 2-1.