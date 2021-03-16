شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق مباراة الزمالك والترجي التونسي في دوري أبطال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انطلقت مباراة الزمالك والترجي التونسي في الجولة الرابعة لدور المجموعات بدوري أبطال افريقيا والتي تقام علي استاد القاهرة.

يدخل فريق الزمالك مباراة اليوم محتلا المركز الثالث بمجموعته، برصيد نقطتين فقط خلف الترجي التونسى المتصدر برصيد 7 نقاط ومولودية الجزائر صاحب المركز الثاني برصيد 5 نقاط، فيما يقع فريق تونجيث السنغالى في المركز الأخير برصيد نقطة واحدة، ويحتاج الزمالك لتحقيق الفوز على "باب سويقة" حتى يعيد الأمل في عبور دور المجموعات.

بدأ الزمالك مباراة الترجي بتشكيل مكون من :

حراسة المرمي : محمود جنش

خط الدفاع : احمد عيد – محمود علاء – محمود الونش – عبد الله جمعة

خط الوسط : طارق حامد – فرجاني ساسي

خط الهجوم : احمد سيد زيزو – أشرف بن شرقي – يوسف أوباما – أسامة فيصل

فيما بدأ فريق الترجي التونسي المباراة بتشكيل مكون من :

حراسة المرمى : فاروق بن مصطفى .

خط الدفاع: عبد القادر بدران - محمد علي اليعقوبي - حمدي النقاز - إلياس الشتي .

خط الوسط: فوسيني كوليبالي - محمد علي بن رمضان - عبد الرؤوف بن غيث - حمدو الهوني .

خط الهجوم: ويليام توجي - عبد الباسط خالد.