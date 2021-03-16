شكرا لقرائتكم خبر عن الخلفية والأمامية والسمانة تضرب شريف وصلاح وأيمن في مباراة فيتا كلوب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف محمد شريف لاعب الأهلي طبيعة الإصابة التي تعرض لها في مباراة فريقه ضد فيتا كلوب اليوم، والتى فاز فيها الاهلى بثلاثية نظيفة ، مؤكدا أن الإصابة عبارة عن آلام في العضلة الخلفية وليست مقلقة.

وقال مهاجم الاهلى أنه كان قلقاً من أن تكون الإصابة في الركبة ولكن تأكد أنها بعيدة عن الركبة معربا عن سعادته على المكسب لأن الفريق في حاجة ماسة له، مضيفا أن الأهلي جاء إلى الكونغو من أجل حصد النقاط الثلاث ، لاسيما وأن اللاعبين تعودوا على تلك الأجواء الصعبة في أفريقيا.

فيما أكد سامي قمصان مدرب الأهلي أن استبعاد صلاح محسن من قائمة مباراة فيتا كلوب بسبب شكواه من آلام في العضلة الأمامية، وهي نفس الإصابة التي اشتكى منها بعد العودة من كأس العالم للأندية، قبل أن تتجدد إصابة اللاعب ويتم استبعاده من مباراة فيتا كلوب.

بينما أكد سيد عبد الحفيظ أن بدر بانون تعرض للإصابة بكدمة خفيفة في الكاحل، ولكنها كانت خفيفة وسيشارك في تدريبات الأهلي بشكل طبيعي.

فيما يعاني أيمن أشرف من شد بسيط في عضلة السمانة، ولكن لن تمنعه من المشاركة في المباريات.

وحقق فريق الأهلي فوزا عريضا بثلاثية نظيفة على حساب فيتا كلوب الكونغولى ، فى المباراة التى جمعت الفريقين اليوم ، على ملعب الشهداء بالعاصمة الكونغولية كينشاسا، في الجولة الرابعة للمجموعة الأولى لدور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا.

سجل أهداف الأهلى فى المباراة كلا من محمد شريف ومحمد مجدى أفشة وطاهر محمد طاهر فى الدقائق 6 و19 78 من عمر المباراة، وبهذه النتيجة رفع الأهلى رصيده إلى 7 نقاط فى المركز الثانى بالمجموعة بعد سيمبا التنزانى المتصدر بـ10 نقاط، بينما تجميد رصيد فيتا كلوب عند 4 نقاط، فى المركز الثالث، وأخيرا المريخ السودانى رابعا برصيد نقطة واحدة.

خاض الأهلى المباراة بتشكيل ضم: محمد الشناوي فى حراسة المرمى، وبدر بانون وأيمن أشرف وياسر إبراهيم ومحمد هاني وإليو ديانج وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة، وأجايي ومحمد شريف ومروان محسن.

شهدت بداية المباراة حماسا وسرعة من جانب لاعبى الأهلى لإحراز هدف مبكر، ونجح محمد شريف فى هز الشباك الكونغولية فى الدقيقة 6 من تمريرة من الناحية اليمنى لحارس فيتا كلوب ليضع شريف الكرة بمهارة كبيرة داخل الشباك معلنا تقدم الأحمر.

وأهدر محمد مجدى قفشة فى الدقيقة 9 هدفا محققا بعدما تهيأت له الكرة داخل منطقة الجزاء ليضعها فى الشباك الكونغولية لكنه يضعها فوق العارضة بغرابة شديدة، كما أهدر مروان محسن هدفا جديدا فى الدقيقة 14 من انفراد تام بحارس فيتا كلوب.

ونجح محمد مجدى أفشة فى تسجيل الهدف الثانى للأهلى فى الدقيقة 19 بعدما راوغ لاعبى فيتا كلوب وسدد كرة صاروخية أرضية اصطدمت بالقائم قبل أن تستقر فى قلب مرمى فيتا كلوب معلنا تقدم الأهلى بهدفين دون رد، وتحسن أداء فيتا كلوب تدريجيا عقب الهدفين ونجح فى الوصول لمرمى محمد الشناوى حارس الأهلى لكن دون أنياب وبلا تهديد حقيقى للمرمى الأحمر.

وفى الدقيقة 37 أنقذ القائم مرمى محمد الشناوى من الهدف الأول لفيتا كلوب بعدما سدد مهاجم الفريق الكونغولى تسديدة قوية لكنها القائم يتصدى لها، لينتهى الشوط الاول بتقدم الأحمر بهدفين نظيفين.

ومع بداية الشوط الثانى، تبادل الفريقان الهجمات لكن فيتا كلوب كان الأخطر وتصدت العارضة لتسديدة قوية من لاعب فيتا كلوب كادت تعلن الهدف الأول لأصحاب الأرض لتستمر النتيجة كما هى تقدم الأهلى بهدفين نظيفين.

وأجرى موسيمانى المدير الفنى للأهلى أكثر من تغيير للحفاظ على التقدم أمام فيتا كلوب، ودفع بطاهر محمد طاهر بدلا من محمد شريف كما شارك أحمد رمضان بيكهام على حساب أيمن أشرف ووالتر بواليا بدلا من مروان محسن قبل أن يدفع أيضا بحسين الشحات وحمدى فتحى بدلا من أجايى وأفشة، بينما واصل فيتا كلوب الاستحواذ على الكرة دون خطورة حقيقية على مرمى محمد الشناوى.

وفى الدقيقة 78 نجح طاهر محمد طاهر فى زيادة غلة الأهداف التهديفية وسجل الهدف الثالث للفريق الأحمر، مستغلا تمريرة حريرية من والتر بواليا ليضعها بسهولة فى الشباك الكونغولية، وفى المقابل يستسلم لاعبو فيتا كلوب للأمر الواقع لينتهى اللقاء بفوز الأهلى بثلاثية نظيفية.