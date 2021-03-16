شكرا لقرائتكم خبر عن طارق سليمان: مقارنة الشناوي مع الحضري ظالمة.. وهذا أفضل حارس في تاريخ مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف طارق سليمان مدرب حراس مرمي النادي الأهلي السابق، أن مقارنة محمد الشناوي حارس الأهلي الحالي، مع عصام الحضري الحارس الدولي السابق، مقارنة ظالمة للشناوي، لأن الشناوي لم يلعب عدد المباريات الدولية مثلما فعل الحضري مع المنتخب.

تابع طارق سليمان في الأستوديو التحليلي بـ " الخليج 365 " لمباراة الأهلي وفيتا كلوب الكونغولي ، أن محمد الشناوي أفضل حراس مرمي حاليا، و كنت من المرشحين لضمه للأهلي في 2016، ونجح في إثبات نفسه سريعا والدليل أنه أصبح الحارس الأول لمصر من 2018 وشارك في كأس العالم بروسيا.

أضاف سليمان أن أرقام الحضري وأدائه يجعله الحارس التاريخي لمصر في حراسة المرمي، وقدم مستويات رائعة مع المنتخب في العديد من المواسم بدأت ببطولات أفريقيا 2006 و 2008 و 2010 ، وتألق في أمم أفريقيا 2017 بالجابون.

أدى النادى الأهلي مباراة قوية وكشر عن أنيابه وحقق فوزا عريضا بثلاثية نظيفة على حساب فيتا كلوب الكونغولى ، فى المباراة التى جمعت الفريقين اليوم، على ملعب الشهداء بالعاصمة الكونغولية كينشاسا، في الجولة الرابعة للمجموعة الأولى لدور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا.

سجل أهداف الأهلى فى المباراة كلا من محمد شريف ومحمد مجدى أفشة وطاهر محمد طاهر فى الدقائق 6 و19 78 من عمر المباراة، وبهذه النتيجة رفع الأهلى رصيده إلى 7 نقاط فى المركز الثانى بالمجموعة بعد سيمبا التنزانى المتصدر بـ10 نقاط، بينما تجميد رصيد فيتا كلوب عند 4 نقاط، فى المركز الثالث، وأخيرا المريخ السودانى رابعا برصيد نقطة واحدة.

خاض الأهلى المباراة بتشكيل يضم كلاً من: محمد الشناوي فى حراسة المرمى، وبدر بانون وأيمن أشرف وياسر إبراهيم ومحمد هاني وإليو ديانج وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة، وأجايي ومحمد شريف ومروان محسن.