شكرا لقرائتكم خبر عن سلبية مسحة لاعبى بيراميدز قبل مواجهة نامونجو فى الكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أعلن الدكتور مصطفى المنيري رئيس الجهاز الطبي بفريق نادي بيراميدز، نتيجة المسحة الخاصة بالبعثة الموجودة في تنزانيا استعدادا لمواجهة نامونجو التنزاني في بطولة كأس الكونفدرالية.
ويحل بيراميدز ضيفا على نظيره نامونجو في الثالثة عصر الأربعاء على استاد تنزانيا الوطني "بنجامين مكابا" في إطار مواجهات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.
أوضح الطبيب أن البعثة أجرت مسحتها بالأمس في مقر فندق الإقامة بتنزانيا، وخرجت نتيجتها سلبية بالكامل لجميع أفراد البعثة المتواجدة بدار السلام، وبالتالي جاهزية الجميع لتلك المباراة الهامة.
ويتواجد بيراميدز على قمة المجموعة الرابعة في الكونفدرالية برصيد 3 نقاط بعد الفوز على نكانا الزامبي في مباراة الجولة الأولى بثلاثية نظيفة، سجلها محمود وادي وإسلام عيسى ومحمد فاروق.
واختتم فريق الكرة بنادي بيراميدز تدريباته اليوم، الثلاثاء، بأحد الملاعب الفرعية، استعدادا لمواجهة نامونجو التنزاني في مباراة كأس الكونفدرالية الأفريقية.
ورحب السيد خالد بدر رئيس بعثة بيراميدز في تنزانيا بالسفير وطاقم السفارة، وتابعوا المران الأخير المقام بأحد الملاعب الفرعية بعد تبديل المران الرئيسي على ملعب المباراة بالأمس.
وامتد المران لقرابة الساعة والنصف بأحد الملاعب الفرعية، واشتمل على تدريبات بدنية وفنية وتقسيمة في نهاية التدريب، بجانب بعض الفقرات الترفيهية للتخفيف من الضغوط في ظل توالي المباريات والإجهاد.