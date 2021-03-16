الامارات | «الفار» يثير الجدل في لقاء النصر وكلباء.. و"العميد" يخرج "سعيدا" بالنقطة 39

شكرا لقرائتكم خبر عن «الفار» يثير الجدل في لقاء النصر وكلباء.. و"العميد" يخرج "سعيدا" بالنقطة 39 والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 16 مارس 2021

حقق النصر اليوم فوزاً ثميناً على ضيفه اتحاد كلباء بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن الجولة 21 من دوري الخليج العربي، على استاد آل مكتوم بنادي النصر. وشهدت شهدت إثارة كبيرة بسبب «تقنية الفيديو» (الفار)، التي كادت تفسد فرحة النصر، ليصل العميد إلى النقطة 39 في ترتيب الدوري، مقابل 29 نقطة لكلباء.

وشهد الشوط الأول سيطرة ميدانية للعميد على مجريات المباراة، بفضل تألق ريان مينديز، الذي حاول الوصول إلى مرمى كلباء في أكثر من مناسبة، لكن دون خطورة حقيقية. ونجح تيغالي في إحراز هدف التقدم للعميد من هجمة مرتدة ومنظمة، وعقب انطلاقة لريان مينديز، لعبها لتيغالي المنفرد بالمرمى، فسدد الأخير بقوة أسفل الحارس جمال عبدالله، في الدقيقة 38.

ونجح اتحاد كلباء في العودة بالشوط الثاني عن طريق اللاعب التوغولي مالابا، بالدقيقة 54، مستغلاً خطأ من دفاع النصر، ليحرز هدف التعادل، ويزيد الضغط على فريق النصر. وشهدت الدقيقة 71 قمة الإثارة بعدما ألغى حكم اللقاء هدفا للنصر أحرزه البرتغالي توزي، أمام ذهول الجهاز الفني ولاعبي النصر. وأكد الحكم قراره بالعودة إلى تقنية (الفار)، ليبقى التعادل قائماً بين الفريقين، حتى الدقيقة 88، والتي كادت تشهد السيناريو نفسه بإلغاء هدف سجله ليما، لولا أن الحكم يحيى الملا، وبعد أن راجع الهدف من خلال شاشة (الفار) اقتنع بصحة الهدف.

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