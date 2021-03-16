شكرا لقرائتكم خبر عن حمدالله.. 100 هدف مع «العالمي» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - توج المغربي عبدالرزاق حمدالله فوز وتأهل فريقه النصر إلى نصف نهائي بطولة كأس الملك، بإحرازه الهدف رقم 100 خلال مسيرته مع النصر الذي التحق بصفوفه عام 2018.

وسجل حمدالله 67 هدفا في منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، و20 هدفا في كأس خادم الحرمين الشريفين، و11 هدفا في دوري أبطال آسيا، بالإضافة إلى هدفين في كأس السوبر السعودي.

ونجح حمدالله في تسجيل «هاتريك» 7 مرات و «سوبر هاتريك» 4 مرات، و14 ثنائية.

وكتب الحساب الرسمي لنادي النصر محتفيا بنجمه عبر منشور بموقع «تويتر» كتب فيه: «عبدالرزاق حمدالله وفرحة الهدف رقم 100 للهداف التاريخي».