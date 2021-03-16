شكرا لقرائتكم خبر عن النصر يدك العين ويصل لنصف النهائي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - تأهل فريق النصر بجدارة واستحقاق لدور النصف نهائي لكأس خادم الحرمين الشريفين بعد فوزه على ضيفه العين بثلاثة أهداف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بينهما على استاد مرسول بارك بجامعة الملك سعود بالرياض، ضمن لقاءات دور الثمانية لكأس الملك.

شهد الشوط الأول سيطرة نصراوية وسط استبسال دفاعي لفريق العين إلى أن تمكن مهاجم النصر عبدالرزاق حمدالله من إحراز الهدف الأول لفريقه من كرة ثابتة (د: 45+4)، وفي الشوط الثاني واصل النصر سيطرته وعزز النتيجة نور الدين امرابط بإحرازه الهدف الثاني (د: 72)، واختتم مسلسل الأهداف اللاعب سامي النجعي (د: 83).

وبهذه النتيجة يضرب فريق النصر موعداً مع نظيره الفيصلي في الدور النصف نهائي لكأس خادم الحرمين الشريفين.