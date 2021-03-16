شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب القادسية يتهم طرفاً ثالثاً بالهزيمة أمام التعاون والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الرياض: عيسى الحكمي

اتهم التونسي يوسف المناعي مدرب القادسية طرفاً ثالثاً بخسارة فريقه أمام مضيفه التعاون 1-2 وإقصائه من ربع نهائي كأس ملك السعودية لكنه لم يسمه، في إشاره فهمت أنه يوجه أصابع الاتهام إلى حكم المباراة.

وأضاف: النتيجة لا تعكس واقع المباراة وتفوق فريقي لكن طرفاً ثالثاً أثر على نتيجة المباراة. وأكد «شاهدنا قرارات عجيبة خلال المباراة.. لأول مرة أشاهد مثلها، لن أضيف وهناك مختصون أكثر مني في هذا الأمر».

وكان الكاميروني تاوامبا قد منح التعاون الفوز بفضل هدفه الأول وصناعته آخر لزميله سميحان النابت، بينما سجل حسن العمري هدف القادسية الوحيد. وبات التعاون على بعد خطوة من بلوغ المباراة النهائية للمرة الثالثه في تاريخه وأمام فرصة لتكرار فوزه باللقب قي عام 2019.

وأسعد المدرب البريطاني إل مايسترو التعاونيين كون الانتصار حصل مع أول مباراة تحت قيادته بعدما عين خلفاً للفرنسي كارتيرون الذي استقال من منصبه وغادر لتدريب الزمالك المصري.