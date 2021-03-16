شكرا لقرائتكم خبر عن الوحدة يضمد جراحه قبل استلام تين كات تدريبه والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الظفرة: محمد مصطفى

ضمد الوحدة جراحه بفوزه على الظفرة بثلاثية نظيفة في استاد حمدان بن زايد، في ختام الجولة 21 من دوري الخليج العربي.

وعاد «العنابي» لمعانقة الانتصارات بعد سلسلة من النتائج السلبية آخرها الخسارة التاريخية أمام العين برباعية نظيفة أدت إلى إقالة مدربه الصربي رازوفيتش، وتكليف الفرنسي غريغوري مدرب 21 بالمهمة مؤقتاً لقيادة «العنابي» في لقاء الظفرة، قبل أن يستلم الهولندي هينك تين كات مهامه مدرباً بدءاً من الأربعاء.

ورفع الوحدة رصيده في المركز الثامن إلى 32 نقطة، مقابل 20 للظفرة الحادي عشر.

وقدم الوحدة مباراة جيدة بتنظيم مميز على خلاف ما كان عليه الوضع في الفترة الماضية، وفرض أفضليته على الشوط الأول وضغط على أصحاب الأرض منذ البداية وكان الأكثر استحواذاً ومبادراً هجومياً، حيث جاء أول تهديد من السوري عمر خريبين الذي أضاع كرة فرصة التقدم لتعثره وهو في مواجهة المرمى، كما صدت عارضة مرمى الظفرة تسديدة قوية من موبوكو.

في المقابل، لعب الظفرة متراجعاً لمواجهة الضغط الوحداوي ولكنه كاد يصل إلى شباك الضيوف برأسية بيدرو كوندي تصدى لها الحارس محمد الشامسي ببراعة وأبعدها إلى ركنية.

ونجح خريبين في ترجمة أفضلية العنابي عندما سجل في مرمى فريقه السابق من رأسية قوية مستفيداً من عرضية روبن فيليب في الدقيقة 31، وسحب السوري محمد قويض مدرب الظفرة لاعبه أحمد الحمادي خوفاً من الطرد لنيله إنذاراً ودفع بمحمد الجنيبي مكانه.

وأضاف الوحدة الهدف الثاني عن طريق الشاب عبدالله المنهالي الذي سدد كرة قوية مستغلاً التمريرة المثالية من خليل إبراهيم في الدقيقة 42.

وجاء الشوط الثاني أقل من سابقه نسبياً وشهدت بدايته محاولات من الوحدة لزيادة الأهداف، بينما سعى أصحاب الأرض إلى تسجيل تقليص الفارق، وضاعت فرصتان للعنابي، وأصاب المنهالي القائم، قبل أن يكمل السلوفيني ماتافز ثلاثية العنابي بهدف من صناعة إسماعيل مطر في الدقيقة 78.

عودة تين كات

وكان الهولندي هينك تين كات عاد لتدريب الوحدة بديلاً للصربي فوك رازوفيتش الذي أقيل من منصبه بسبب سوء النتائج.

وأكد الوحدة في بيان له عبر تويتر أن «التعاقد مع المدير الفني الهولندي تين كات لقيادة الفريق الأول حتى يونيو 2022».

وسبق لتين كات (67 عاماً) قيادة الوحدة لفترة ستة أشهر من يناير حتى يونيو 2018 ورحل عنه لأسباب عائلية بعدما حقق معه نتائج لافتة.

ويملك تين كات خبرة واسعة في منطقة الخليج، حيث سبق له تدريب شباب الأهلي في 2010، وأم صلال القطري (من إبريل 2010 حتى 2011)، قبل أن يعود إلى الدوري الإماراتي عبر قيادة الجزيرة من 2015 حتى 2018، حيث فاز معه بلقب الكأس في 2015 والدوري في 2017.

كما كان للهولندي تجربة قصيرة مع الاتحاد السعودي.