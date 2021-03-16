شكرا لقرائتكم خبر عن تعادل مخيّب بين الهلال السوداني وشباب بلوزداد الجزائري والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - خرج الهلال السوداني وضيفه شباب بلوزداد الجزائري بتعادل سلبي مخيب لكليهما في المباراة التي جرت بينهما على ملعب استاد الهلال في أم درمان مساء الثلاثاء ضمن دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وبهذه النتيجة يبقى الصراع على البطاقة الثانية في المجموعة الثانية مفتوحاً الى الجولة الأخيرة مع مازيمبي الكونغولي، وذلك بعدما اقترب ماميلودي صنداونز الجنوب إفريقي من الدور ربع النهائي.

ويتصدر ماميلودي بتسع نقاط قبل استضافته مازيمبي، أمام الهلال بثلاث نقاط الذي يتفوق بفارق الأهداف عن بلوزداد، ومازيمبي رابعاً بنقطتين.

وسيطر التحفظ على اللقاء، إذ لم يشهد الشوط الأول فرصاً خطرة، حيث كان حاول كلا الفريقين تجنب اهتزاز شباكه. وتحرك الفريقان في الشوط الثاني، حيث جازف كلاهما أملاً في انتزاع الانتصار، وكانت أخطر فرصة للفريق الجزائري عبر البديل محمد بلخير الذي انفرد وسدد بجسم الحارس السوداني علي بوعشرين (57)، ورد الهلال عبر رأسية العاجي محمد واتارا أنقذها الحارس توفيق موساوي (74).