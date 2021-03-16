شكرا لقرائتكم خبر عن فوز مثير للجدل للنصر على كلباء والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي - أحمد مصطفى

خطف النصر فوزاً قاتلاً من اتحاد كلباء 2-1 في ختام الجولة ال21 من دوري الخليج العربي الثلاثاء على إستاد آل مكتوم.

وبهذه النتيجة رفع النصر رصيده للنقطة 39 وبقي رابعاً، فيما تجمد رصيد اتحاد كلباء عند 29 نقطة في المركز التاسع. جاءت أهداف اللقاء عن طريق كل من سيباستيان تيجالي ( 38) وجلوبر ليما( 86) ولاتحاد كلباء مالابا (54).

وشهد اللقاء حالات تحكيمية مثيرة للجدل بعدما الغى الحكم هدفاً سجله النصر من ركلة جزاء، واحتسبه خطأ، بدلاً من إعادة الركلة بعد دخول لاعبين لمنطقة الجزاء لحظة التسديد،دون ان يوضح الحكم السبب. كما الغى الحكم هدف الفوز للنصر ،قبل ان يحتسبه بعد العودة لتقنية الفيديو.

افتتح النصر التسجيل عن طريق سيباستيان تيجالي بعد هجمة مرتدة بدأها ريان مينديز. ومن خطأ دفاعي سجل بينل مالابا هدف التعادل لاتحاد كلباء بعد خطأ من مدافعي النصر، ليستغل أحمد جشك لاعب كلباء الموقف ويخطف الكرة ويمررها إلى مالابا وضعها قوية في شباك أحمد شامبي. واستطاع ريان مينديز أن يحصل على ركلة جزاء للنصر في الدقيقة 64،نفذها البرتغالي أنتويو توزيه بنجاح في شباك حارس كلباء لكن الحكم قرر عدم إحتساب الهدف، بعد اللجوء لتقنية الفيديو .

وسجل النصر هدف الفوز في الدقيقة 86 عن طريق البرازيلي جلوبرليما، ومرة أخرى لجأ الحكم لتقنية الفيديو ليحتسبه بعد أن الغاه في البداية.