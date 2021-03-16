شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يتعادل مع الطلائع 1/1 في الشوط الأول.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حسم التعادل الايجابى بهدف لكل فريق الشوط الأول من مباراة الاسماعيلى أمام طلائع الجيش التي تجمع الفريقين حاليا على ستاد جهاز الرياضة، ضمن مباريات الجولة الـ16 من بطولة الدورى المصرى الممتاز .

وجاء هدف التقدم لفريق الاسماعيلى عن طريق التونسى فخر الدين بن يوسف بالدقيقة 11 ، عقب استغلال خطأ خروج محمد بسام حارس مرمى فريق طلائع الجيش .

بينما جاء الرد سريعا حيث تمكن عمرو جمال مهاجم فريق طلائع الجيش من إحراز هدف التعادل في الدقيقة 20 من ركلة ثابتة على حدود منطقة الجزاء لتسكن شباك الحارس محمد فوزى حارس مرمى الاسماعيلى .

وجاء تشكيل الاسماعيلى بقيادة البوسني دراجان يوفيتش كالتالى حارس مرمى.. محمد فوزي

خط الدفاع.. حسين السيد، محمد هاشم، مروان الصحراوي، مصطفى فارس.

خط الوسط.. محمد حسن، محمد عادل

أمامهما.. محمد الشامي، أحمد مدبولي

خط الهجوم.. شكرى نجيب، فخر الدين بن يوسف.

بينما جاء تشكيل طلائع الجيش بقيادة عبد الحميد بسيونى كالتالى محمد بسام ، أحمد هاني ، إسلام جمال ، علي الفيل ، عمرو السيسي ، ناصر منسي ، عمرو جمال، أحمد سمير، مهند لاشين، أحمد علاء، ابراهيما كونيه .

ويحتل طلائع الجيش المركز الخامس عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 13 نقطة بعد أن لعب 15 مباراة فاز في 3 وتعادل في 4 وخسر 8 مواجهات وسجل لاعبيه 16 هدفاً وتلقت شباكه 20 هدفاً فيما يحتل الاسماعيلى المركز السادس عشر برصيد 10 نقاط بعد أن لعب 15 مباراة فاز في لقاء وتعادل في 7 مواجهات وخسر مثلهم وسجل لاعبيه 12 هدف وتلقت شباكه 20 هدفاً.