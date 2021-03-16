شكرا لقرائتكم خبر عن عدم اكتمال النصاب القانونى وراء تعيين لجنة لتسيير أعمال لاتحاد اليد والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كشف مسئولو اتحاد كرة اليد أن عدم اكتمال النصاب القانونى وراء قرار الاتحاد الدولى بتعيين لجنة لتسييرالأعمال، خلال المرحلة المقبلة، برئاسة محمد الأمين حتى موعد انتخاب مجلس إدارة جديد، فى ظل إيقاف هشام نصر رئيس الإتحاد المصرى لمدة عام، بداعى اختراق الفقاعة الطبية بمونديال اليد مصر 2021.
وأكد مصدر مسئول فى اتحاد كرة اليد أنه عقب إيقاف هشام نصر واستقالة كل من خالد العوضى النائب السابق، ومعه منى أمين ومصطفى شوقى عضوا المجلس، أصبح النصاب القانونى غير مكتمل، مما دفع الاتحاد الدولى لتعيين لجنة لتسيير الأعمال.
وكان هشام نصر، أرسل خطابا للرد على حيثيات القرار الذى صدر ضده مؤخرا من قبل الاتحاد الدولى للعبة برئاسة حسن مصطفى قبل التظلم على القرار من أجل توضيح بعض الأمور.
وتضمن الخطاب توضيح نصر أسباب تعامله مع أشخاص خارج الفقاعة الطبية، نظرا لأنه رئيس اللجنة المحلية للاتحاد المصرى للعبة، وقد حصل على تأكيد بأنهم قد أجروا اختبار كورونا ونتيجتهم سلبية.
وقال نصر فى الخطاب، إنه لم يعترض على القرار ولا يوجد أى مشكلة لديه من الخروج من الفقاعة لمنحه فرصة المساعدة بشكل أوسع فى بطولة العالم من ناحية التنظيم .