شكرا لقرائتكم خبر عن عدم اكتمال النصاب القانونى وراء تعيين لجنة لتسيير أعمال لاتحاد اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مسئولو اتحاد كرة اليد أن عدم اكتمال النصاب القانونى وراء قرار الاتحاد الدولى بتعيين لجنة لتسييرالأعمال، خلال المرحلة المقبلة، برئاسة محمد الأمين حتى موعد انتخاب مجلس إدارة جديد، فى ظل إيقاف هشام نصر رئيس الإتحاد المصرى لمدة عام، بداعى اختراق الفقاعة الطبية بمونديال اليد مصر 2021.

وأكد مصدر مسئول فى اتحاد كرة اليد أنه عقب إيقاف هشام نصر واستقالة كل من خالد العوضى النائب السابق، ومعه منى أمين ومصطفى شوقى عضوا المجلس، أصبح النصاب القانونى غير مكتمل، مما دفع الاتحاد الدولى لتعيين لجنة لتسيير الأعمال.