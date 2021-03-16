شكرا لقرائتكم خبر عن موسيماني: كنت واثقًا من الفوز على فيتا كلوب.. ونمتلك جيل بطولات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن سعادته بالفوز الكبير الذي حققه الفريق على فيتا كلوب بثلاثية نظيفة، في المباراة التي أقيمت اليوم، ضمن الجولة الرابعة في المجموعة الأولى لدور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا.

وقال موسيماني في المؤتمر الصحفي عقب مباراة فيتا كلوب: «قدمنا مباراة جيدة اليوم، ونجحنا في استغلال الفرص التي أتيحت لنا خلال اللقاء.. الأهلي فرض شخصيته وأسلوبه على المباراة منذ بدايتها.

وأضاف «كنت واثقًا من الفوز، لأن الأهلي يضم لاعبين على مستوى عالٍ من الكفاءة والخبرة والقدرات العالية، التي تمكنهم من التغلب على أية صعوبات».

وأكد موسيمانى أنه لا يقول ذلك لأن الاهلى فاز اليوم بثلاثة أهداف خارج ملعبه ، بل قال ذلك بعد مباراة الجولة الثالثة التي تعادل فيها بهدفين لمثلهما في القاهرة».

واضاف موسيماني أن كرة القدم تمنح عشاقها دروسًا رائعة باستمرار. في القاهرة لاحت لنا فرص كثيرة وخرجنا متعادلين، وفي الكونغو سنحت لنا فرص أقل وفزنا بثلاثية نظيفة.. والأهلي يمتلك جيلًا رائعًا من اللاعبين، نجحوا في التتويج بثلاث بطولات الموسم الماضي، فضلًا عن التتويج ببرونزية مونديال الأندية الأخير».

وقال المدير الفني: «واجهنا ظروفًا صعبة في الكونغو، من درجة حرارة عالية ورطوبة مرتفعة وملعب من نجيل صناعي، لكننا في الأهلي لا نبحث عن الأعذار.. نلعب دائما للفوز دون النظر لمثل هذه الأمور، لذلك دخلنا مباراة فيتا كلوب بدافع الفوز فقط، وهو ما تحقق في النهاية بفضل عزيمة اللاعبين وإصرارهم على الفوز والعودة للقاهرة بالنقاط الثلاث».