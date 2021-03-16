شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب الأهلي: أيمن أشرف يعاني من إجهاد .. وشريف ليس مصابا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف أحمد أبو عبلة، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن أيمن أشرف مدافع الفريق، شعر بإجهاد في عضلة السمانة في الدقائق الأخيرة من مباراة الأهلي وفيتا كلوب مساء اليوم الثلاثاء.

وقال أبو عبلة، إن الجهاز الفني للأهلي بقيادة الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، قرر استبدال اللاعب تفاديا لتفاقم الإجهاد في عضلة السمانة. يذكر أن الأهلي تمكن من تحقيق الفوز على حساب فيتا كلوب الكونغولي بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين في الجولة الرابعة ضمن منافسات المجموعة الأولى بدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وأكد أبو عبلة، فى تصريحات للموقع الرسمي للنادي الأهلي، أن محمد شريف سليم، ولم يتعرض للإصابة خلال مباراة فيتا كلوب الكونغولي التي أقيمت اليوم الثلاثاء، مشيرا إلى أن الجهاز الفني بقيادة بيتسو موسيماني، قرر إراحة اللاعب بين شوطي المباراة بعد شعوره بإجهاد خفيف في السمانة.

وكان الأهلي تمكن من تحقيق الفوز على حساب فيتا كلوب بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين عصر اليوم في الجولة الرابعة ضمن منافسات المجموعة الأولى لدور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

ومنح بيتسو موسيماني المدير الفني لفريق الأهلي، لاعبيه راحة من التدريبات الجماعية لمدة 5 أيام تبدأ من غدا الأربعاء.

وفضل موسيماني منح لاعبي الأهلي راحة طويلة مستغلا فترة توقف الدوري المصري، لظروف إقامة مسعكر منتخب مصر خلال الأيام المقبلة لخوض مواجهتي كينيا وجزر القمر في تصفيات كأس أمم أفريقيا.

ويعود لاعبو الأهلي لتدريباتهم الجماعية بعد انتهاء فترة الراحة، استعدادًا لملاقاة المريخ السوداني في الثاني من أبريل القادم، ضمن مباريات الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

وحقق فريق الأهلي فوزا عريضا بثلاثية نظيفة على حساب فيتا كلوب الكونغولى، فى المباراة التى جمعت الفريقين اليوم، على ملعب الشهداء بالعاصمة الكونغولية كينشاسا، في الجولة الرابعة للمجموعة الأولى لدور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا.

سجل أهداف الأهلى فى المباراة كلا من محمد شريف ومحمد مجدى أفشة وطاهر محمد طاهر فى الدقائق 6 و19 78 من عمر المباراة، وبهذه النتيجة رفع الأهلى رصيده إلى 7 نقاط فى المركز الثانى بالمجموعة بعد سيمبا التنزانى المتصدر بـ10 نقاط، بينما تجميد رصيد فيتا كلوب عند 4 نقاط، فى المركز الثالث، وأخيرا المريخ السودانى رابعا برصيد نقطة واحدة.