شكرا لقرائتكم خبر عن تأكيدا لـ"الخليج 365".. الزمالك يهاجم الترجي التونسي بـ" أسامة فيصل " والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك عن تشكيل الفريق استعدادا لمواجهة الترجي الرياضي التونسي التي تنطلق في تمام الساعة التاسعة مساءً على ملعب ستاد القاهرة الدولي، ضمن مواجهات الجولة الرابعة بالمجموعة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويجلس على دكة البدلاء كل من: محمد أبو جبل ومحمد عبد الغني ومحمد عبد الشافي وإمام عاشور ومحمود عبد الرازق شيكابالا وحميد أحداد وحسام أشرف.

ويضم التشكيل الذي أعلنه الفرنسي باتريس كارتيرون كلا من:

حراسة المرمي : محمود جنش

خط الدفاع : أحمد عيد – محمود علاء – محمود الونش – عبد الله جمعة

خط الوسط : طارق حامد – فرجاني ساسي

خط الهجوم : أحمد سيد زيزو – أشرف بن شرقي – يوسف أوباما – أسامة فيصل

ووصلت منذ قليل حافلة فريق الكرة الأول بنادي الزمالك الي ستاد القاهرة الدولي استعدادا لمواجهة الترجي التونسي في المباراة التي ستجمعهما فى الساعة التاسعة مساء ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور مجموعات دورى ابطال افريقيا.

كما وصلت حافلة فريق الترجي التونسي لملعب المباراة، وقام لاعبو الفريقين بمعاينة أرض الملعب، قبل انطلاق المباراة للتعود علي أرضية الملعب، وتحدث لاعبو الترجي التونسي عن أرضية ملعب استاد القاهرة.

ويدخل فريق الزمالك، مباراة الترجي اليوم طامحا في تحقيق الفوز واقتناص النقاط الثلاث التى من شأنها أن تُعيد الأمل فى تأهل الفريق من دور المجموعات لدور الثمانية بدورى الأبطال، و يدير المباراة تحكيميا الكونغولى جان جاك ندالا.

الزمالك يحتل المركز الثالث بمجموعته، برصيد نقطتين فقط خلف الترجي التونسى المتصدر برصيد 7 نقاط ومولودية الجزائر صاحب المركز الثاني برصيد 5 نقاط، فيما يقع فريق تونجيث السنغالى في المركز الأخير برصيد نقطة واحدة، ويحتاج الزمالك لتحقيق الفوز على "باب سويقة" حتى يعيد الأمل في عبور دور المجموعات.