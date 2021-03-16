شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة أحمد ياسر ريان في مباراة سيراميكا ودجلة.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اصطدم أحمد ياسر ريان مهاجم سيراميكا بمدافع وادى دجلة في الدقيقة 69 من عمر المباراة المقامة حاليا بين الفريقين على ستاد السويس الجديد ضمن منافسات الجولة 16 من عمر مسابقة الدوري المصري مما أدى لاصابة قوية للاعب .

وتعرض أحمد ياسر لجرح في رأسه ونزف دم بشدة على أرضية ملعب السويس الجديد وتدخل الجهاز الطبي لعلاجه قبل أن يخرج مصابا من المباراة ونزول أحمد محسن بدلا منه.

بدأ سيراميكا المباراة بتشكيل مكون من :حراسة المرمى: عامر عامر، خط الدفاع: رجب بكار - سيف تقا - عبد الله محمود - فابريس نجاه،خط الوسط: كوامي بونسو - محمد ابراهيم - صالح جمعة - ميدو جابر،خط الهجوم: أحمد ياسر ريان - شريف دابو.

بينما دخل وادى دجلة المباراة بتشكيل مكون من حراسة المرمي: محمد عبد المنصف،خط الدفاع: محمود مرعي واحمد سعيد وريعو وجورجينو،خط الوسط: محمد هلال ومحمد عبد العاطي وإسحاق يعقوبو وكريم الدبيس وبسام وليد،خط الهجوم: صلاح امين.