طارق قنديل ممثلا للأهلي في اجتماع اتحاد الكرة غدًا

القاهرة - سامية سيد - كلفت إدارة الأهلى، طارق قنديل، عضو مجلس الإدارة، لحضور الاجتماع الذي دعا إليه اتحاد الكرة غدا الاربعاء، وذلك لشرح وجهة نظر الأهلي، ووضع خريطة جديدة للدوري؛ بهدف تخفيف ضغط المباريات التي تشكل عبئا على اللاعبين في ظل تلاحم المواسم.

يذكر أن اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة، وجهت الدعوة لأندية القسم الأول؛ للاجتماع في الواحدة ظهر غدٍ الأربعاء، لتبادل الرأي حول سبل تخفيف ضغط المباريات على الأندية المشاركة في مسابقة الدوري الممتاز، خاصة التي تمثل الكرة المصرية في البطولات القارية، بإلإضافة إلى مناقشة عدد من الأمور التي تهم الأندية.

وقال اتحاد الكرة في بيان له: «الاتحاد المصري إذ يدعو الأندية لهذا الاجتماع، يضع مصلحة الكرة المصرية ومنتخباتها الوطنية، وأنديتها ومسابقاته المحلية في عين الاعتبار، في ظل موسم أُجبرت ظروف تفشي فيروس كورونا في العالم كل الأطراف أن تعيش ظرفًا استثنائيًا من انتهاء الموسم الماضي في وقت متأخر جدا، وانطلاق الموسم الجديد في شهر ديسمبر الماضي بعد أيام من ختام الموسم المنقضي، وذلك لأول مرة في تاريخ الدوري المصري».

وتابع" نظرا لأن الارتباطات الدولية للمنتخبات الوطنية على المستويين الأول والأولمبي سارية، فإن ذلك كله يضعنا أمام مسئولية كبيرة يجب الترابط معها للحفاظ على مقدرات الكرة المصرية محليا وخارجيا وبشكل يضمن مصالح كل أطرافها ويرضي طموحات جماهيرها».