شكرا لقرائتكم خبر عن فريقا الزمالك والترجى يصلان استاد القاهرة استعدادا لقمة دوري أبطال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصلت منذ قليل حافلة فريق الكرة الأول بنادي الزمالك إلي استاد القاهرة الدولي استعدادا لمواجهة الترجي التونسي في المباراة التي ستجمعهما فى الساعة التاسعة مساء ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور مجموعات دورى أبطال أفريقيا.

كما وصلت حافلة فريق الترجي التونسي لملعب المباراة، يرافقها حمدي المؤدب رئيس النادي ، وقام لاعبو الفريقين بمعاينة أرض الملعب، قبل انطلاق المباراة للتعود علي أرضية الملعب، وتحدث لاعبو الترجي التونسي عن أرضية ملعب استاد القاهرة.

ويدخل فريق الزمالك، مواجهة اليوم أمام الترجي طامحا في تحقيق الفوز واقتناص النقاط الثلاث التى من شأنها أن تُعيد الأمل فى تأهل الفريق من دور المجموعات لدور الثمانية بدورى الأبطال، و يدير المباراة تحكيميا الكونغولى جان جاك ندالا.



اتوبيس الترجي



اتوبيس الزمالك



وصول الترجي



وصول الزمالك



وصول فريق الترجي

الزمالك يحتل المركز الثالث بمجموعته، برصيد نقطتين فقط خلف الترجي التونسى المتصدر برصيد 7 نقاط ومولودية الجزائر صاحب المركز الثاني برصيد 5 نقاط، فيما يقع فريق تونجيث السنغالى في المركز الأخير برصيد نقطة واحدة، ويحتاج الزمالك لتحقيق الفوز على "باب سويقة" حتى يعيد الأمل في عبور دور المجموعات.

من ناحية أخرى استقر الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك علي التشكيل الذي سيخوض به مباراة الترجي التونسي المقرر لها التاسعة من مساء اليوم ضمن مباريات الجولة الرابعة لدور المجموعات بدوري ابطال افريقيا.

وسيخوض الزمالك مباراة الترجي التونسي بتشكيل مكون من :

حراسة المرمي : محمود جنش

خط الدفاع : أحمد عيد – محمود علاء – محمود الونش – عبد الله جمعة

خط الوسط : طارق حامد – فرجاني ساسي

خط الهجوم : احمد سيد زيزو – أشرف بن شرقي – يوسف أوباما – أسامة فيصل