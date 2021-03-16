شكرا لقرائتكم خبر عن المهمة تمت بنجاح.. الأهلى يصل المطار قبل رحلة العودة للقاهرة.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصلت بعثة فريق الأهلى برئاسة العامرى فاروق إلى مطار كينشاسا في الكونغو عقب نهاية اللقاء أمام فيتا كلوب الكونغولى، استعدادا لرحلة العودة الى القاهرة عقب الفوز بثلاثة أهداف وتحقيق الثلاث نقاط في بطولة دورى أبطال أفريقيا خلال طائرة خاصة وذلك لتجنب الارهاق على اللاعبين .

ومن المقرر أن تصل بعثة فريق الاهلى فى الساعات الاولى من صباح غدا الأربعاء ومنح لاعبى الفريق الاحمر راحة بسبب التوقف الدولى لمنتخب مصر خلال المرحلة المقبلة .

وحقق فريق الأهلي فوزا عريضا بثلاثية نظيفة على حساب فيتا كلوب الكونغولى ، فى المباراة التى جمعت الفريقين اليوم، على ملعب الشهداء بالعاصمة الكونغولية كينشاسا، في الجولة الرابعة للمجموعة الأولى لدور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا.

سجل أهداف الأهلى فى المباراة كلا من محمد شريف ومحمد مجدى أفشة وطاهر محمد طاهر فى الدقائق 6 و19 78 من عمر المباراة، وبهذه النتيجة رفع الأهلى رصيده إلى 7 نقاط فى المركز الثانى بالمجموعة بعد سيمبا التنزانى المتصدر بـ10 نقاط، بينما تجميد رصيد فيتا كلوب عند 4 نقاط، فى المركز الثالث، وأخيرا المريخ السودانى رابعا برصيد نقطة واحدة.