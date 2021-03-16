شكرا لقرائتكم خبر عن شادى حسين يتعادل لـ سيراميكا أمام دجلة فى الدقيقة 75 .. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجل شادى حسين مهاجم سيراميكا هدف التعادل لفريقه فى شباك وادى دجلة فى الدقيقة 75 من عمر المباراة المقامة حاليا بين الفريقين على ستاد السويس الجديد ضمن منافسات الجولة 16 من عمر مسابقة الدوري المصري.

بدأ سيرامكيا المباراة بتشكيل مكون من :حراسة المرمى: عامر عامر،خط الدفاع: رجب بكار - سيف تقا - عبد الله محمود - فابريس نجاه،خط الوسط: كوامي بونسو - محمد ابراهيم - صالح جمعة - ميدو جابر،خط الهجوم: أحمد ياسر ريان - شريف دابو.

بينما دخل وادى دجلة المباراة بتشكيل مكون من حراسة المرمي: محمد عبد المنصف،خط الدفاع: محمود مرعي واحمد سعيد وريعو وجورجينو،خط الوسط: محمد هلال ومحمد عبد العاطي وإسحاق يعقوبو وكريم الدبيس وبسام وليد،خط الهجوم: صلاح امين.